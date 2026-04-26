"L’ère des divisions est terminée" : Naftali Bennett et Yair Lapid lancent le parti "Ensemble"

Les anciens Premiers ministres Naftali Bennett et Yaïr Lapid ont annoncé dimanche la création d’un nouveau parti commun baptisé «Ensemble» («BeYakhad», «ביחד» en hébreu), en vue des prochaines élections législatives. La formation sera dirigée par Bennett, dans une tentative de recomposer le centre politique israélien et de viser une «victoire décisive».

Lors d'une déclaration conjointe ce dimanche soir devant la presse, Bennett a présenté cette alliance comme «l’acte le plus sioniste et patriotique» de leur carrière politique, affirmant que «l’ère des divisions est terminée» et que «le temps de la reconstruction est arrivé». Il a également lancé un appel explicite à Gadi Eizenkot : «Gadi, notre porte est ouverte pour toi», dans l’espoir d’élargir ce nouveau bloc.

Le programme esquissé par Bennett inclut la création d’une commission d’enquête d’État sur les événements du 7 octobre, l’adoption d’un service militaire pour tous, la limitation du mandat du Premier ministre à huit ans, ainsi qu’un renforcement des politiques sécuritaires, économiques et sociales.

De son côté, Yaïr Lapid a insisté sur la dimension de rupture du projet : «Nous entamons une grande correction pour le peuple d’Israël. Le pays doit changer de cap». Il a appelé l’ensemble du centre politique à se rassembler derrière Bennett, qu’il a qualifié de «Premier ministre excellent».

Les deux dirigeants ont souligné que cette alliance repose sur une coopération de longue date et vise à unir des segments variés de la société israélienne, au-delà des clivages traditionnels entre religieux et laïcs ou entre droite et centre.

Réagissant à cette initiative, Gadi Eizenkot a salué le principe de l’union tout en appelant à la prudence. Selon lui, le véritable test sera la capacité de cette alliance à élargir sa base électorale. Il a insisté sur la nécessité de construire une «coalition sioniste et étatique» capable de rassembler un large soutien public, dans un contexte qu’il qualifie de particulièrement critique pour l’avenir politique du pays.