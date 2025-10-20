L'opposition attaque Netanyahou à l'ouverture de la session parlementaire

La Knesset a ouvert lundi sa session d'hiver dans un climat explosif, marqué par les critiques virulentes de l'opposition contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son accord sur Gaza. La coalition tente de tenir jusqu'aux élections prévues fin 2025.

Avigdor Liberman, chef du parti Israel Beytenou, a ouvert le feu en accusant le gouvernement de reproduire les erreurs du 7 octobre : "Nous sommes revenus au 6 octobre, la même conception. Cette session d'hiver va être très houleuse." Il a révélé que le matin du 7 octobre, alors qu'un missile antichar avait été tiré à 10h30 et qu'il y avait déjà des morts et des blessés, Netanyahou tenait une réunion pour rebaptiser la guerre "Guerre de la Renaissance".

"C'est ton héritage, Netanyahou : la guerre du 7 octobre, la fuite des responsabilités, le confinement, l'argent qatari. Au prochain gouvernement, nous établirons une commission d'enquête d'État qui enquêtera sur tout le monde, absolument tout le monde", a-t-il ajouté.

Gantz rejette toute alliance avec Netanyahou

Benny Gantz, chef du Camp d'État, a catégoriquement écarté toute collaboration future avec le Likoud : "Celui qui dit que nous serons le 61e vote de Netanyahou ment et vous raconte une histoire qu'il veut vous vendre."

Sur la gestion de Gaza, Gantz a critiqué la riposte israélienne jugée insuffisante tout en prônant la prudence : "Il ne faut pas retourner immédiatement à la guerre. Il faut épuiser cette phase pour ramener tous ceux qu'on peut. Mais la réponse d'hier était trop faible et trop brève."

Il a mis en garde contre la présence de forces internationales : "Des soldats d'armées étrangères ne protégeront pas les citoyens israéliens. Nous ne pouvons pas confier notre sécurité à des soldats turcs ou qataris. Le plus important est de préserver notre liberté d'action."

Lapid dénonce une "vassalisation" d'Israël

Le chef de l'opposition Yair Lapid a accusé Netanyahou d'avoir transformé Israël en État satellite : "Au lieu de l'Égypte, un pays qui combat le terrorisme des Frères musulmans, le gouvernement a fait entrer à Gaza la Turquie et le Qatar, partenaires idéologiques des Frères musulmans."

"J'ai plus confiance dans l'administration Trump que dans le gouvernement d'extrémistes et de négligents de Netanyahou. Pourtant, Netanyahou a fait de nous un État vassal qui reçoit des diktats sur sa sécurité", a-t-il ajusté.

Ben Gvir lance un ultimatum

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a lancé un ultimatum à la coalition : "Si dans trois semaines la loi sur la peine de mort pour les terroristes n'est pas soumise au vote à la Knesset, Otzma Yehudit ne sera plus tenue de voter avec la coalition." Une menace qui pourrait fragiliser davantage la majorité gouvernementale.