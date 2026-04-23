L’opposition israélienne accuse Netanyahou d’alimenter les divisions en refusant une enquête sur le 7 octobre

La question d’une commission d’enquête d’État sur les événements du 7 octobre continue de fracturer la vie politique israélienne. Alors que la Cour suprême d'Israël examine des recours réclamant la création d’une telle instance, plusieurs dirigeants de l’opposition ont accusé le gouvernement de Benjamin Netanyahou d’entretenir les divisions nationales en refusant d’assumer ses responsabilités.

Le chef de l’opposition Yaïr Lapid a affirmé que l’exécutif était "effrayé par la vérité", estimant qu’il cherchait à éviter toute clarification sur les défaillances ayant précédé l’attaque du 7 octobre. De son côté, Avigdor Liberman a promis que la création d’une commission d’enquête serait la première décision d’un futur gouvernement alternatif.

L’ancien chef d’état-major Gadi Eisenkot, aujourd’hui dirigeant du parti Yashar, a dénoncé le climat actuel quelques jours après Yom HaZikaron (Jour du souvenir pour les soldats tombés au combat et les victimes de terrorisme). Rappelant que son fils Gal est tombé durant la guerre, il a accusé le gouvernement de pousser les familles endeuillées à s’opposer entre elles au lieu d’unir le pays autour d’une enquête sérieuse. Selon lui, l’exécutif fait de la discorde et du refus de responsabilité sa ligne de conduite.

Même tonalité chez Benny Gantz, qui a jugé ces affrontements particulièrement douloureux moins de deux jours après les commémorations nationales. Il a appelé à des élections anticipées et à la formation d’un large gouvernement d’unité sioniste capable, selon ses mots, de mettre fin à la haine interne et de dépasser les camps adverses.

Les tensions se sont également manifestées devant le tribunal, où des familles endeuillées favorables ou opposées au gouvernement se sont affrontées verbalement avant l’audience. Le débat autour des responsabilités du 7 octobre demeure ainsi l’un des sujets les plus explosifs de la société israélienne.