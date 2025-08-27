Articles recommandés -

Avigdor Liberman, président d'Israël Beitenou, a adressé mercredi une lettre à Yaïr Lapid, chef de l'opposition, proposant une réunion urgente des dirigeants des partis sionistes d'opposition, dont Naftali Bennett et Gadi Eizenkot, pour définir les bases d'un futur gouvernement alternatif.

Cette initiative fait suite à l'appel lancé la semaine dernière par Benny Gantz, qui a exhorté Netanyahou, Lapid et Lieberman à former "un gouvernement de rachat des otages et de conscription limitée dans le temps". Gantz, affirmant détenir des informations privilégiées sur l'avancée des négociations, a déclaré que "nos otages sont en danger mortel, leur temps est compté".

Dans sa lettre, Liberman souligne que les principes directeurs doivent refléter des consensus larges sur les enjeux nationaux prioritaires : sécurité, économie, adoption d'une constitution, service militaire obligatoire et relations entre religion et État, tout en préservant le caractère juif, sioniste, démocratique et libéral d'Israël.

La proposition de Gantz, rejetée par les cadres de l'opposition ainsi que par la majorité de la coalition gouvernementale actuelle, prévoit un mandat de six mois concentré sur deux objectifs : conclure un accord libérant tous les otages et établir un cadre de service national incluant la communauté orthodoxe. Cette initiative intervient dans un contexte de tensions croissantes au sein de la coalition gouvernementale actuelle et d'urgence nationale face à la crise des otages.