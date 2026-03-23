Le processus budgétaire franchit une étape clé en Israël. La commission des Finances de la Knesset a approuvé lundi le projet de loi de finances pour 2026, ouvrant la voie à son examen en séance plénière dans les prochains jours. Ce budget, élaboré dans un contexte de dépenses sécuritaires élevées et de reconstruction économique, doit fixer les priorités économiques du pays pour l’année à venir.

Le ministre des Finances Betsalel Smotrich a salué un texte qu’il juge "responsable", mettant en avant des mesures en faveur de la classe moyenne. Parmi elles figurent des allègements fiscaux destinés aux réservistes et aux nouveaux immigrants, ainsi qu’une réforme structurelle visant à renforcer la concurrence dans le secteur bancaire. Selon lui, malgré plus de deux ans de conflit, les fondamentaux économiques d’Israël restent solides, avec un shekel en hausse et une inflation en recul.

L’opposition rejette toutefois cette lecture. Le député Vladimir Beliak, représentant du parti Yesh Atid et figure centrale des débats au sein de la commission, a dénoncé un "budget de pillage". Il accuse le gouvernement d’avoir inclus environ 6 milliards de shekels de fonds à caractère politique, au détriment de véritables leviers de croissance. Il affirme également que la pression de l’opposition a permis de bloquer le transfert de plusieurs milliards vers des projets sectoriels, tandis que certaines allocations destinées à l’enseignement privé orthodoxe font désormais l’objet d’un examen par la Cour suprême.

Le projet doit désormais être soumis à un marathon parlementaire jeudi, avec des votes en deuxième et troisième lectures. Un scrutin décisif qui s’annonce sous haute tension, tant les divergences restent profondes entre la coalition et l’opposition sur l’orientation économique du pays.