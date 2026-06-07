La Cour suprême ordonne à Yariv Levin de coopérer avec son président Isaac Amit

Nouveau revers judiciaire pour le ministre de la Justice Yariv Levin. La Haute Cour de justice israélienne a décidé dimanche qu'il était tenu de coopérer avec le président de la Cour suprême, Isaac Amit, sur toutes les questions nécessitant une action conjointe des deux responsables.

La décision porte sur une série de nominations essentielles au fonctionnement du système judiciaire israélien, notamment celles des présidents et vice-présidents des différentes juridictions, des juges associés, du greffier de la Cour suprême ainsi que des magistrats siégeant dans les commissions chargées des libérations conditionnelles.

Cette décision s'inscrit dans le contexte des tensions persistantes qui opposent Yariv Levin à une large partie de l'appareil judiciaire depuis le lancement de sa réforme de la justice début 2023.

Depuis plusieurs mois, de nombreuses nominations judiciaires sont retardées ou bloquées en raison des désaccords entre le ministère de la Justice et la présidence de la Cour suprême. Les critiques de Yariv Levin l'accusent d'utiliser son pouvoir administratif pour paralyser certaines procédures et accroître son influence sur le système judiciaire.

À l'inverse, le ministre affirme depuis longtemps vouloir rééquilibrer les pouvoirs entre les institutions élues et les magistrats, qu'il juge excessivement influents dans la vie politique israélienne.

La décision de la Haute Cour concerne plusieurs postes considérés comme essentiels au bon fonctionnement des tribunaux.

Parmi eux figurent les présidents et vice-présidents des cours de justice, chargés de gérer les juridictions et d'organiser leur activité quotidienne. Le jugement concerne également la nomination de juges supplémentaires et de responsables administratifs au sein du système judiciaire.

La Cour a estimé que lorsque la loi prévoit une action conjointe du ministre de la Justice et du président de la Cour suprême, aucun des deux ne peut empêcher durablement la procédure d'avancer.

Le jugement risque d'alimenter davantage les tensions entre le gouvernement et le pouvoir judiciaire.

Yariv Levin est l'une des figures les plus emblématiques de la réforme judiciaire portée par la coalition. Ses relations avec Isaac Amit, devenu président de la Cour suprême dans un climat particulièrement tendu, sont régulièrement marquées par des désaccords publics.

Pour les partisans de la Cour suprême, cette décision vise à garantir le fonctionnement normal des institutions judiciaires. Pour les soutiens du ministre, elle pourrait être perçue comme une nouvelle intervention du pouvoir judiciaire dans les prérogatives du gouvernement.

La décision devrait permettre de débloquer plusieurs nominations en attente depuis des mois, alors que le système judiciaire israélien fait face à une charge de travail croissante.

L'affaire continue de susciter un vif débat au sein de la classe politique israélienne et pourrait avoir des répercussions sur les discussions autour de l'avenir de la réforme judiciaire.