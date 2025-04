La Cour suprême se penche sur le limogeage du chef du Shin Bet

La Cour suprême israélienne examine ce mardi les requêtes déposées contre la révocation du directeur du Shin Bet (services de sécurité intérieure), Ronen Bar. Ce dossier sensible sera traité par la formation la plus prestigieuse de la Cour, présidée par le juge en chef Yitzhak Amit, accompagné du vice-président Noam Sohlberg et de la juge Daphne Barak-Erez. Outre l'ordonnance attendue, les juges devraient rendre une décision préliminaire concernant le maintien en fonction de Ronen Bar d'ici jeudi, tout en précisant que le gel de son licenciement reste en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

L'audience s'annonce particulièrement significative, tant par ses implications politico-sécuritaires que par son impact potentiel sur les relations entre le pouvoir politique et les services de renseignement. Huit requêtes ont été déposées par différentes organisations, dont "Commandants pour la sécurité d'Israël", le Mouvement pour la qualité du gouvernement, ainsi que des députés de l'opposition. Les requérants soutiennent que le limogeage de Bar présente "de graves irrégularités tant dans la procédure que dans les motivations ayant conduit à cette décision". Au cœur des arguments des plaignants figure l'existence d'un "conflit d'intérêts majeur" pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou, puisque le Shin Bet mène actuellement une enquête impliquant ses proches conseillers. Selon les requérants, "dans de telles circonstances, le Premier ministre ne pouvait être l'autorité décisionnaire concernant le renvoi de Bar".

La conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara, soutient les plaignants. Dans une position indépendante, elle affirme que "la décision de limoger Ronen Bar est entachée d'un conflit d'intérêts personnel du Premier ministre" et qu'une telle mesure "porterait atteinte à la capacité des futurs directeurs du service à maintenir le fonctionnement apolitique et institutionnel de l'organisation".

De son côté, Netanyahou réfute tout lien entre le renvoi et les enquêtes en cours. Selon lui, cette décision découle "d'une perte de confiance profonde" et relève "de considérations de sécurité évidentes". Il soutient que "le maintien de Bar nuirait de façon irréversible à la sécurité nationale".