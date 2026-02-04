La Cour suprême somme Netanyahou de justifier le maintien de Ben Gvir au gouvernement

La Cour suprême israélienne a franchi une nouvelle étape mercredi dans le bras de fer institutionnel autour du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir. Saisie de plusieurs recours demandant sa révocation, la Haute Cour de justice a émis un ordre conditionnel exigeant du Premier ministre Benjamin Netanyahou qu’il explique pourquoi il ne met pas fin aux fonctions du ministre.

Dans sa décision, la Cour a également annoncé l’élargissement exceptionnel de la formation de jugement à neuf magistrats, signe de l’importance constitutionnelle du dossier. Les juges estiment qu’il existe suffisamment d’éléments pour contraindre le chef du gouvernement à justifier son refus de démettre Ben Gvir de son poste, au regard des accusations pesant sur sa conduite et de son impact sur le fonctionnement des forces de sécurité.

La réaction du ministre ne s’est pas fait attendre. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Itamar Ben Gvir a rejeté l’autorité de la Cour, affirmant qu’elle n’avait "aucune compétence" en la matière et dénonçant ce qu’il a qualifié de tentative de "coup d’État judiciaire".

Cette décision intervient dans un climat de fortes tensions entre l’exécutif et les institutions judiciaires. Il y a environ un mois, les chefs des partis de la coalition avaient adressé une lettre à Benjamin Netanyahou pour l’exhorter à ignorer la position de la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara, qui estimait que le Premier ministre devait justifier publiquement le maintien de Ben Gvir.

Dans ce courrier, les dirigeants de la coalition dénonçaient une tentative de renversement de la volonté populaire, affirmant qu’aucune instance judiciaire, y compris la Cour suprême, n’avait le pouvoir légal d’imposer la révocation d’un ministre, a fortiori en l’absence de mise en examen. Le texte était notamment signé par le président de la coalition Ofir Sofer, le ministre des Finances Betsalel Smotrich, le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar, ainsi que Ben Gvir lui-même. Le chef du parti Shas, Aryeh Deri, sollicité pour apposer sa signature, a toutefois refusé, bien qu’il ait dit partager le fond du message, son parti ne faisant pas partie de la coalition.

À l’origine de la procédure, la procureure générale avait saisi la Cour début janvier, estimant que la conduite du ministre de la Sécurité nationale portait atteinte de manière répétée à l’indépendance de la police et risquait de compromettre son caractère étatique et apolitique. La réponse que devra désormais fournir Benjamin Netanyahou pourrait avoir des conséquences majeures sur l’équilibre des pouvoirs au sein du système politique israélien.