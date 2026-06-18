La Cour suprême suggère un nouveau vote pour l'élection du contrôleur de l'État

La Cour suprême israélienne a examiné jeudi les recours déposés contre l'élection de l'avocat Michael Rabello au poste de contrôleur de l'État et a laissé entendre qu'un nouveau scrutin pourrait être nécessaire. Les juges se sont particulièrement penchés sur les conditions du second tour de vote à la Knesset, marqué par une controverse après que plusieurs députés du Likoud auraient reçu pour instruction de se photographier derrière l'isoloir afin de prouver leur soutien à Rabello.

Au cours de l'audience, le président de la formation, le juge Noam Sohlberg, a indiqué que la question centrale portait sur le respect du principe du vote secret prévu par la Loi fondamentale relative au contrôleur de l'État. Les magistrats ont estimé que certaines voix apparaissaient "problématiques à première vue" et ont critiqué les députés ayant agi en contradiction avec les directives de la conseillère juridique de la Knesset en autorisant la prise de photos lors du scrutin.

Les juges Sohlberg, Yael Wilner Ronen et Gila Canfy-Steinitz ont évoqué l'existence d'un "nuage indésirable" planant sur l'élection et ont proposé l'organisation d'un nouveau vote, "cette fois de manière régulière". Ils ont demandé aux parties de répondre à cette suggestion d'ici dimanche.

En revanche, la Cour semble peu encline à examiner les accusations de conflit d'intérêts visant Michael Rabello en raison de ses anciennes fonctions d'avocat de Benjamin Netanyahou. Les débats se sont concentrés sur la validité de la procédure électorale plutôt que sur l'aptitude du candidat à exercer ses fonctions.

Dans sa réponse aux recours, Rabello a demandé leur rejet, affirmant avoir accepté cette fonction avec "un profond sens des responsabilités" et rejetant toute allégation de dépendance politique. Par l'intermédiaire de son avocat, il a soutenu que l'élection s'était déroulée conformément à la loi et que rien ne justifiait une intervention de la justice.

La Knesset a également demandé le rejet des recours, estimant qu'aucune preuve concrète ne démontrait que des députés avaient été contraints de documenter leur vote. La conseillère juridique du Parlement a toutefois souligné que si une telle consigne avait effectivement été donnée, il s'agirait d'un acte "extrêmement grave" susceptible d'avoir des conséquences sur la validité de l'ensemble du scrutin.

L'ancien juge de la Cour suprême Joseph Elron, candidat battu face à Rabello, a lui aussi saisi la Haute Cour cette semaine pour demander l'annulation du second tour de l'élection, estimant que celui-ci s'était déroulé dans des conditions contraires au principe du vote secret.