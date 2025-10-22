La Knesset adopte en première lecture la loi sur l’annexion de la Judée-Samarie

Moment historique à Jérusalem : la Knesset a adopté ce mercredi, à une voix près, la proposition de loi visant à appliquer la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie. Malgré les pressions diplomatiques et les tentatives du Premier ministre Benjamin Netanyahou pour freiner le processus, le texte a été approuvé en lecture préliminaire par 25 voix contre 24 et sera transmis à la Commission des affaires étrangères et de la défense.

L’initiative émane du député Avi Maoz (Noam), qui a salué « un moment de réparation historique ». « Le Saint-Béni-soit-Il a donné la Terre d’Israël au peuple d’Israël », a-t-il déclaré. « L’implantation en Terre d’Israël est la rédemption et la renaissance nationale ».

Le vote a mis en lumière de fortes divisions : les partis de la droite religieuse – Sionisme religieux, Otzma Yehudit, Noam et Israël Beiteinou – ont voté pour, tandis que les partis de centre et de gauche, dont Yesh Atid, le Parti travailliste et les formations arabes, s’y sont opposés. Au Likoud, la plupart des députés se sont abstenus, à l’exception de Yuli Edelstein, favorable à la proposition. Le ministre de l’Éducation, Yoav Kisch, a défendu la ligne du gouvernement : « Je crois profondément en la souveraineté, mais elle ne se fait pas par des initiatives d’opposition. Nous la construisons chaque jour sur le terrain ».

Le texte justifie la mesure au nom du « droit historique et naturel du peuple juif sur sa terre » et vise à inscrire la Judée-Samarie comme partie intégrante de l’État d’Israël.