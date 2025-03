La Knesset adopte la loi de finances malgré les alertes aux missiles

Dans la nuit de mercredi à jeudi, alors que des millions d'Israéliens étaient réveillés par les sirènes d'alerte suite à un tir de missile houthi, la Knesset a approuvé la loi de finances par 63 voix contre 50, franchissant une étape décisive vers l'adoption définitive du budget 2025. Le vote s'est déroulé dans un contexte particulier : pendant que le ministre des Finances Bezalel Smotrich prononçait son discours, les alertes ont retenti dans les régions de Jérusalem et du centre du pays. Malgré les avertissements des députés signalant les sirènes, Smotrich a poursuivi son allocution.

"Avec l'aide de Dieu, nous remporterons une grande victoire et proposerons un budget pour la croissance et les infrastructures, nous gagnerons la guerre et récompenserons les réservistes", a-t-il déclaré tandis que les alertes s'affichaient à l'écran. Le Premier ministre Netanyahou, absent de l'hémicycle à ce moment-là, a affirmé en quittant son bureau à la Knesset que "les Houthis paient déjà et paieront encore davantage".

Le chef de l'opposition Yaïr Lapid a vivement critiqué le texte : "Si la situation économique d'Israël n'a jamais été aussi bonne, pourquoi avez-vous augmenté les impôts ? Si vous n'aviez pas distribué des millions en fonds de coalition, vous n'auriez pas eu besoin d'augmenter la TVA et chaque citoyen israélien ne verrait pas les prix grimper dans les supermarchés."

La loi de finances est un ensemble de dispositions législatives dans divers domaines que le gouvernement souhaite promouvoir par une procédure accélérée. Ce vote donne à la coalition une majorité confortable pour l'adoption définitive du budget prévue dimanche, malgré l'opposition de certains députés ultraorthodoxes d'Agoudat Israël et du vice-ministre Avi Maoz.