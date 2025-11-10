La Knesset approuve en première lecture la peine de mort pour les terroristes

La Knesset a adopté lundi soir, en première lecture, une loi imposant la peine de mort aux auteurs d’attentats terroristes contre des Israéliens. Le texte, soutenu par le gouvernement, a été approuvé par 39 voix contre 16. Deux autres propositions similaires, déposées par les députés Nissim Vaturi (Likoud) et Oded Forer (Israël Beitenou), ont également été adoptées à une courte majorité.

La version principale, défendue par Limor Son Har-Melech (Otzma Yehudit), prévoit que les tribunaux israéliens devront prononcer la peine capitale pour tout meurtre commis pour des motifs nationalistes. Dans les tribunaux militaires de Judée-Samarie, une simple majorité de juges suffira pour la prononcer, et les commandants régionaux ne pourront plus la commuer.

La loi s’appliquerait à ceux qui tuent « par racisme ou dans le but de nuire à l’État d’Israël et au peuple juif », suscitant des critiques selon lesquelles elle viserait essentiellement les Arabes et non les extrémistes juifs.

« Nous avons franchi une étape historique vers la justice et la dissuasion », a déclaré Son Har-Melech, saluant une « expression morale et nationale » du peuple israélien.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a célébré le vote en distribuant des baklavas dans l’hémicycle — un geste jugé provocateur, souvent associé aux réjouissances palestiniennes après des attaques.

Le texte doit désormais être examiné en commission avant les deux dernières lectures nécessaires à son adoption définitive.