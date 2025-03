La Knesset approuve le budget 2025 sur fond de manifestations

La Knesset a approuvé mardi le budget 2025 par 66 voix contre 52, offrant un répit d'un an au gouvernement Netanyahu. Ce budget de 620 milliards de shekels, le plus important de l'histoire du pays, comprend une augmentation significative pour la défense et les ministères de la coalition, tout en réduisant les fonds destinés à la réhabilitation des communautés du nord et des zones frontalières de Gaza.

Avant le vote, des manifestants ont bloqué les entrées du Parlement, contraignant certains députés, dont le ministre Bezalel Smotrich, à rejoindre le bâtiment à pied. Six protestataires ont été arrêtés pour avoir "placé des véhicules de manière illégale, constituant un risque majeur". Le ministre de la Défense Israël Katz est arrivé en hélicoptère après une tournée dans le sud.

"C'est le budget de la guerre et des réservistes", a déclaré Smotrich lors de son discours, régulièrement interrompu par l'opposition. Le député Elazar Stern a rétorqué : "Les réservistes ne veulent pas d'argent, ils veulent être relevés. Les enfants veulent leur père à la maison."

Pendant les débats, l'opposition a brandi des pancartes portant le chiffre "59", représentant le nombre d'otages détenus à Gaza, ainsi que leurs photos. Avigdor Lieberman, chef d'Israël Beitenou, a critiqué : "Il est peut-être temps que Netanyahu visite un supermarché. Le coût de la vie ne cesse d'augmenter."

Le budget alloue environ 110 milliards de shekels au ministère de la Défense, 92 milliards à l'Éducation et 59 milliards à la Santé. En revanche, plusieurs coupes ont été effectuées, notamment dans les programmes pour la jeunesse à risque, la communauté LGBT et l'élargissement du panier de médicaments.

La semaine prochaine, le Parlement entrera en pause printanière d'un mois, après avoir finalisé le projet de loi visant à modifier la composition du comité de sélection des juges.