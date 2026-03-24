La Knesset fait avancer le projet de loi sur la peine de mort pour les terroristes vers un vote final

La commission de la sécurité nationale de la Knesset a voté pour l'avancée du projet de loi visant à instaurer la peine de mort pour les personnes reconnues coupables d’actes terroristes. Le texte doit désormais être soumis à la séance plénière pour ses deuxième et troisième lectures, dernières étapes avant une adoption définitive.

Le vote est intervenu à l’issue d’une longue session marquée par la présence du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir. Le projet est porté par la députée Limor Son Har-Melech, membre de son parti Otzma Yehudit. « Cette loi envoie un message clair : ceux qui choisissent de tuer des Juifs parce qu’ils sont Juifs perdent leur droit à vivre », a-t-elle déclaré, qualifiant ce texte d’« étape morale et nécessaire ».

Itamar Ben Gvir a salué un « moment historique de justice », estimant que cette législation permettra de renforcer la dissuasion face au terrorisme. « Il n’y aura plus de cycle d’attaques, d’emprisonnements et de libérations », a-t-il affirmé, promettant une politique « intransigeante » jusqu’à la victoire.

Le projet suscite toutefois de fortes critiques. Des députés de l’opposition ainsi que le conseiller juridique de la commission dénoncent un texte jugé discriminatoire et potentiellement inconstitutionnel. Sous pression du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou, plusieurs amendements ont été introduits afin d’en atténuer certaines dispositions, jugées initialement plus sévères que les standards américains en matière de peine capitale.