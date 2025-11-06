La Knesset rejette massivement un projet de loi conditionnant le droit de vote au service militaire

La Knesset a rejeté mercredi sans équivoque un projet de loi controversé visant à priver du droit de vote les citoyens qui ne s'engagent ni dans l'armée ni dans le service national. Le texte a été rejeté par 69 voix contre 27, révélant une opposition transpartisane à cette proposition jugée antidémocratique.

Le projet de loi avait été présenté par le député Avigdor Liberman, président du parti Israel Beitenou, et officiellement déposé par son collègue, le député Oded Forer. Cette initiative visait à établir un lien direct entre les obligations civiques et militaires des citoyens israéliens et leur droit fondamental de participer aux élections.

La ministre Gila Gamliel du Likoud, présentant la position officielle du gouvernement, a appelé les législateurs à s'opposer fermement à la proposition. Elle a qualifié le texte d'« approche non démocratique », un argument qui semble avoir convaincu une large majorité de la Chambre.

Le débat parlementaire a donné lieu à des échanges particulièrement vifs. Le député Moshe Gafni, président de Degel Hatorah, a lancé une attaque virulente contre Liberman. « Hypocrite ! Vous étiez ministre de la Défense, et pourtant non seulement vous n'avez pas promu la conscription universelle, mais vous nous avez activement aidés à obtenir des exemptions pour les étudiants des yeshivas. Vous êtes un hypocrite », a-t-il tonné, rappelant le passé politique de l'initiateur du projet.

Cette proposition intervient une semaine après que le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a évoqué publiquement une mesure similaire lors de l'ouverture de la réunion de parti de Yesh Atid. « Dans le prochain gouvernement, il y aura une loi simple : quiconque ne se présente pas au centre d'incorporation ne pourra pas voter. Si vous ne vous enrôlez pas, vous ne votez pas », avait-il déclaré, jetant un pavé dans la mare politique israélienne.

Les propos de Lapid n'ont pas manqué de susciter une réaction cinglante du député Yisrael Eichler, membre du parti Judaïsme unifié de la Torah. Avec un sarcasme appuyé, il a déclaré se réjouir de cette revendication « démocratique », à condition toutefois que la loi s'applique également « à tous les individus privilégiés qui n'ont jamais combattu en première ligne ».

Poussant plus loin sa critique, Eichler a ajouté : « De plus, quiconque n'a pas obtenu son baccalauréat devrait être inéligible au poste de Premier ministre », une pique visant directement Yair Lapid qui n'est pas titulaire du bac.