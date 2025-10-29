La Knesset valide en première lecture une loi limitant les pouvoirs du procureur général

La Knesset a adopté en première lecture un projet de loi qui entend retirer l’essentiel des pouvoirs du procureur général israélien, avec le soutien des partis de droite et orthodoxes de la coalition.

Le texte, porté par les députés du Sionisme religieux Simcha Rothman, Ohad Tal et Michal Woldiger, a été adopté par 59 voix contre 44.

Il prévoit de scinder le poste actuel en trois fonctions distinctes, toutes nommées politiquement, ce qui réduirait drastiquement l’indépendance de la justice.

Avant le vote, le ministre de la Justice Yariv Levin a affirmé que « l’institution du procureur général a été corrompue jusqu’à la moelle », tandis que Rothman a dénoncé une « concentration de pouvoir sans équivalent dans aucune démocratie ».

Le texte sera désormais examiné par la commission de la Constitution, du Droit et de la Justice, présidée par Rothman, avant les trois lectures nécessaires à son adoption définitive.

La réforme, qui s’inscrit dans la continuité de la tentative du gouvernement de limoger la procureure générale Gali Baharav-Miara, suscite de vives inquiétudes au sein de la magistrature et de l’opposition. Le bureau du procureur général a dénoncé un projet « motivé par des intérêts personnels », alors que Benjamin Netanyahou reste jugé pour corruption, une affaire qu’il dénonce comme un « acharnement politique ».