La loi controversée sur la réforme des médias adoptée en première lecture par la Knesset

La Knesset a approuvé en première lecture lundi soir la loi controversée sur l'audiovisuel, une vaste réforme menée par le ministre des Communications, Shlomo Karhi, à l'initiative du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Selon le ministre, l'objectif de cette loi est de « diversifier les médias et de les ouvrir à la concurrence ».

Le projet de loi prévoit une réforme globale de la réglementation de la radiodiffusion. Il propose la création d'une nouvelle autorité de régulation unique qui remplacera le Conseil de la radiodiffusion par câble et satellite ainsi que la Seconde Autorité de la télévision et de la radio. Cette instance réglementera de manière uniforme la fourniture de contenus audiovisuels sur toutes les plateformes de diffusion.

L'une des dispositions les plus décriées porte sur la suppression de la séparation structurelle entre les propriétaires des chaînes et les groupes de presse. Actuellement, le PDG et le rédacteur en chef jouissent d'une totale indépendance en matière de décisions éditoriales et de contenu, et toute intervention directe des actionnaires est interdite.

Selon le nouveau projet, cette séparation sera abolie, ce qui permettra aux actionnaires, potentiellement soumis à des pressions politiques, d'influencer directement la nature des reportages et la ligne éditoriale de l'information.

Un autre volet majeur de la réforme consiste à supprimer l'obligation d'investissement minimum dans l'information. Actuellement, les propriétaires de chaînes de télévision sont tenus d'injecter au moins 55 millions de shekels par an dans les entreprises d'information, un montant qui garantit un niveau professionnel de base et une certaine stabilité financière. La nouvelle proposition supprime intégralement cette obligation.

Mais le point qui suscite le plus de débats concerne la réforme du système de supervision et de sanctions. Actuellement, l'organe de supervision est la Seconde Autorité, habilitée à infliger des amendes de quelques dizaines de milliers de shekels pour les infractions réglementaires.

La nouvelle loi prévoit la création d'un nouvel organe de supervision, dont la majorité des membres (cinq sur sept) seront nommés directement par le ministre des Communications. Ce nouvel organisme sera habilité à infliger des sanctions d'une ampleur inédite : jusqu'à un pourcentage des recettes de la chaîne, soit des montants pouvant atteindre des millions de shekels et compromettre la viabilité financière de toute chaîne concernée.

Le ministre pourra même modifier ultérieurement la liste des infractions passibles d'amendes, lui conférant ainsi un pouvoir de contrôle considérable sur les médias audiovisuels.