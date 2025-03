La police va convoquer l'ancien chef du Shin Bet après des menaces contre Benjamin Netanyahou

La police israélienne a annoncé ce dimanche qu'elle allait convoquer Nadav Argaman, ancien directeur du service de sécurité intérieure israélien (Shin Bet), pour l'interroger suite à une plainte déposée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Cette convocation fait suite à des déclarations controversées d'Argaman lors d'une récente interview accordée à la chaîne N12, où il affirmait détenir des "informations très sensibles" sur le Premier ministre. L'ancien chef du Shin Bet avait notamment suggéré qu'il pourrait révéler ces informations s'il estimait que Netanyahou agissait "en violation de la loi".

Dans sa plainte déposée vendredi auprès du chef de la police, le général Danny Levy, Netanyahou accuse Argaman d'avoir franchi "toutes les lignes rouges" en menaçant de divulguer des informations classifiées de niveau "Four Eyes" (réservées à un cercle très restreint) issues de leurs échanges passés.

Le Premier ministre va jusqu'à qualifier cette attitude de "chantage par menaces" et compare ces méthodes à celles "d'organisations criminelles, telles que les mafias".

Pour Netanyahou, il ne s'agit pas d'une simple infraction, mais d'un acte qui pourrait être qualifié "d'infraction à la sécurité", constituant "une menace sérieuse pour le régime démocratique de l'État d'Israël".

Dans son interview controversée, Nadav Argaman avait expliqué avoir gardé jusqu'à présent ces informations confidentielles "dans le but de maintenir une relation professionnelle et intime avec le Premier ministre", relation qu'il jugeait nécessaire pour "la sécurité nationale".

Cependant, il avait clairement indiqué que cette retenue pourrait prendre fin : "Je peux l'utiliser, et je ne le fais pas, avec l'intention de maintenir l'intégrité de la relation et la confiance qui sont nécessaires entre un Premier ministre et le chef du Shin Bet".

Suite à cette affaire, le chef du gouvernement a également mis en cause l'actuel directeur du Shin Bet, Ronen Bar, l'accusant lui aussi de "chantage par menaces". Selon le Premier ministre, ce comportement des dirigeants du service de sécurité constituerait "une tentative de pression politique" visant à "modifier l'ordre établi dans le pays".

"Une ligne rouge dangereuse a été franchie pour la démocratie israélienne", a affirmé Netanyahou. "Jamais un ancien chef des services de renseignement n'avait menacé un Premier ministre en exercice de manière aussi ouverte."

Le Shin Bet a fermement rejeté ces accusations, les qualifiant de "dénuées de tout fondement". L'agence a souligné que Ronen Bar consacre actuellement son temps et ses efforts "à la promotion de la sécurité de l'État d'Israël", notamment en travaillant au rapatriement des otages et à la lutte contre les menaces sécuritaires.