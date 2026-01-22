La prolongation du service militaire toujours pas à l'ordre du jour de la Knesset malgré les promesses de la coalition

Malgré les assurances du ministre de la Défense et les exigences du chef d'état-major, la coalition n'a toujours pas programmé de débats à la Knesset concernant l'extension du service militaire obligatoire à 36 mois. Aucun calendrier législatif n'a été fixé sur cette question, a rapporté mercredi soir la chaîne Kan.

Cette exigence d'allongement du service militaire avait déjà été formulée par Tsahal il y a environ un an. À l'époque, malgré les déclarations de la coalition affirmant vouloir faire avancer ce dossier, l'initiative avait été bloquée. En cause : les critiques sur l'extension du service militaire menée parallèlement à la promotion d'une loi d'exemption de conscription pour les étudiants des yeshivot (académies religieuses) orthodoxes.

La raison pour laquelle Tsahal relance aujourd'hui cette demande réside dans la réduction du volume de réservistes que l'armée pourra mobiliser dans le budget 2026, qui sera présenté la semaine prochaine devant l'assemblée plénière de la Knesset.

Il avait été révélé le mois dernier que, dans le cadre des accords budgétaires approuvés par le gouvernement, le service militaire obligatoire serait porté à 36 mois. Et ce, alors que le gouvernement continue de promouvoir simultanément la loi d'exemption pour les étudiants orthodoxes des yeshivot.

Un haut responsable de la sécurité avait alors critiqué cette mesure, déclarant : "Même après l'extension du service, il nous manquera des milliers de combattants. C'est continuer à surcharger ceux qui servent déjà."

Bien que le texte de loi stipule qu'elle entrera en vigueur immédiatement après son adoption en troisième lecture, Tsahal examine encore à partir de quelle session de recrutement elle s'appliquera. L'une des options envisagées consiste à prolonger le service militaire uniquement pour les soldats devant être incorporés après l'adoption de la loi, épargnant ainsi les conscrits actuels et ceux déjà en cours d'incorporation.