Lapid met en garde : Bennett pourrait s’allier à Netanyahou

À moins de sept mois des élections, les tensions s’intensifient au sein du paysage politique israélien. Le chef de l’opposition Yair Lapid a vivement critiqué l’ancien Premier ministre Naftali Bennett, mettant en doute ses intentions politiques dans la perspective des prochaines élections.

Dans une déclaration publique, Yair Lapid a affirmé ne pas être certain que Bennett ne choisira pas, à terme, de s’allier avec Benjamin Netanyahou pour former un gouvernement. Tout en rappelant leurs liens passés, il a appelé les électeurs à faire preuve de vigilance et à éviter de soutenir des candidats susceptibles de rejoindre le camp adverse.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de recomposition politique, marqué notamment par les ambitions affichées de Gadi Eisenkot. Le dirigeant du parti Yashar a récemment réaffirmé qu’il ne se positionnerait pas comme numéro deux derrière Naftali Bennett, soulignant sa volonté de briguer lui-même la fonction de Premier ministre.

En réponse, le camp de Bennett a insisté sur la nécessité d’une union pour garantir une victoire électorale. Ses proches affirment avoir proposé à Gadi Eisenkot une alliance "généreuse" il y a plusieurs mois, mettant en garde contre les risques d’une division des voix, qui pourrait, selon eux, compromettre les chances de succès du camp opposé à Benjamin Netanyahou.