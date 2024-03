Le bloc anti-Netanyahou remporterait 74 sièges en cas de nouvelles élections, selon un sondage

Un nouveau sondage diffusé par Channel 12 ce jeudi soir montre qu’une coalition potentielle dirigée par Benny Gantz obtiendrait 69 des 129 sièges de la Knesset si des élections étaient organisées ce mardi, contre 46 sièges pour un bloc dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Hadash-Ta’al, obtiendrait cinq sièges, selon le sondage. Cela donnerait au bloc anti-Netanyahou 74 sièges au total si des élections avaient lieu ce mardi.

Le sondage, qui a interrogé 504 personnes et avec une marge d’erreur de 4,4%, a été mené avant l’annonce par Gideon Sa’ar qu’il séparait son parti Nouvel Espoir de la faction Unité nationale, dissolvant son alliance avec le parti Bleu Blanc de Benny Gantz. L’alliance de l’unité nationale a rejoint la coalition de Netanyahou comme mesure d’urgence au début de la guerre et Gantz est devenu membre du cabinet de guerre.

Marc Israel Sellem/POOL

Selon le sondage diffusé ce merdi soir, la faction de l’unité nationale obtiendrait 35 sièges, tandis que le Likoud obtiendrait suffisamment de voix pour 19 sièges. Il projette Yesh Atid avec 14 sièges, Israel Beitenou avec 10, le parti islamiste à majorité arabe Ra’am avec cinq sièges et Meretz également avec cinq. Ceux-ci feraient partie du bloc anti-Netanyahou. Les partis ultra-orthodoxes Shas et Unité de la Torah, actuellement dans la coalition de Netanyahou, obtiendraient respectivement 11 et neuf sièges. Le parti Otzma Yehudit, dirigé par Itamar Ben Gvir, obtiendrait neuf sièges, selon le sondage, tandis que le parti sioniste religieux de Betsalel Smotrich ne dépasserait pas le seuil électoral de 3,25% nécessaire pour entrer à la Knesset.