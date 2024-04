Le bloc pro-Netanyahou augmente mais ne totalise toujours que 50 sièges ; l'extrême droite retrouve sa force de 2022 (sondage TV)

Un sondage réalisé par Channel 12 révèle une légère amélioration de la situation des partis du bloc pro-Netanyahou si les élections avaient lieu ce mardi. Toutefois, il montre que les partis anti-Netanyahou obtiendraient toujours une nette majorité. Enfin, 58 % des électeurs interrogés pensent que le Premier ministre devrait démissionner.

Le sondage donne au Likoud de M. Netanyahou, aux deux partis Otzma Yehudit et Sionisme religieux, ainsi qu'aux deux partis ultra-orthodoxes Shas et Judaïsme uni de la Torah, un total de 50 sièges sur les 120 que compte la Knesset. Il s'agit du chiffre le plus élevé dans une série d'enquêtes menées par la chaîne de télévision depuis le 7 octobre, mais il est encore loin d'une majorité à la Knesset. Dans son dernier sondage, il y a trois semaines, le bloc Netanyahou a obtenu 47 sièges. Ces partis combinés ont remporté les élections de novembre 2022 avec 64 sièges. Si les élections avaient lieu ce mardi, l'enquête révèle que les partis obtiendraient les résultats suivants : Unité nationale de Benny Gantz, 31 ; Likoud, 18 ; Yesh Atid, 15 ; Shas, 10 ; Yisrael Beiteinu, 10 ; Otzma Yehudit, 10 ; Judaïsme uni de la Torah, 8 ; Hadash-Ta'al, 5 ; Ra'am, 5 ; Sionisme religieux, 4 ; et Meretz 4. Le bloc anti-Netanyahou obtiendrait 65 sièges, les cinq autres revenant au parti Hadash-Ta'al.

Les partis qui ne franchiraient pas le seuil de la Knesset comprendraient Balad, la Nouvelle droite de Gideon Sa'ar et les travaillistes. Les chiffres montrent une augmentation du soutien aux deux partis d'extrême droite, par rapport aux sondages précédents réalisés après le 7 octobre, avec Otzma Yehudit d'Itamar Ben Gvir qui obtient 10 sièges et le Sionisme religieux de Betsalel Smotrich qui en obtient 4. Les deux partis ont obtenu le même nombre de sièges lorsqu'ils se sont présentés ensemble aux élections de 2022. Le parti de Smotrich n'a pas réussi à franchir le seuil dans de nombreux sondages récents. Si une nouvelle alliance de droite menée par l'ancien premier ministre Naftali Bennett, l'ancien chef du Mossad Yossi Cohen et Sa'ar se présentait, les partis obtiendraient les scores suivants : Unité nationale, 22 ; parti Bennett-Cohen-Sa'ar, 18 ; Likoud, 16 ; Yesh Atid, 11, et le parti travailliste (si dirigé par l'ancien chef adjoint de Tsahal Yair Golan), 6. Channel 12 ne donne pas les chiffres pour les autres partis dans ce scénario. À la question de savoir si les élections devraient être avancées par rapport à la date prévue d'octobre 2026, 54 % ont répondu par l'affirmative et 37 % par la négative.