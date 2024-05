"Le cabinet devrait arrêter les camions d'aide à Gaza - pas les manifestants" (Itamar Ben Gvir)

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a fustigé les attaques perpétrées par des extrémistes contre des camions transportant de l'aide humanitaire à Gaza, tout en indiquant qu'il approuve leur demande que les fournitures ne soient pas transférées aux Palestiniens de la bande de Gaza alors que des groupes terroristes y détiennent toujours des otages israéliens.

"Nous sommes dans un pays démocratique et je suis en faveur de la liberté de manifester. Ils ont le droit de manifester", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à la radio de l'armée.

AP Photo/Leo Correa

"Je suis contre le fait qu'ils attaquent et brûlent des camions", a-t-il ajouté, précisant qu'il pensait que "c'est le cabinet qui devrait arrêter les camions".

Les propos du ministre interviennent après que des militants ont attaqué un camion dans le centre de la Judée-Samarie et agressé son chauffeur au cours du week-end, croyant à tort qu'il livrait de l'aide humanitaire à Gaza. Ces attaques ont commencé le mois dernier lorsqu'Israël a accepté d'élargir la route de l'aide depuis la Jordanie afin de garantir que davantage d'aide parvienne à Gaza. Le groupe Tzav 9 a mené de nombreuses manifestations similaires en Judée-Samarie et en Israël même, dans le but d'empêcher les camions d'aide d'atteindre Gaza.