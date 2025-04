Le chef du Shin Bet devant la Cour suprême dans le cadre des recours déposés contre son licenciement

Le chef du Shin Bet Ronen Bar a soumis lundi sa déclaration sous serment à la Cour suprême israélienne dans le cadre des recours déposés contre son licenciement. Dans la partie publique de sa déclaration, divisée en plusieurs sections, le chef du Shin Bet a développé plusieurs accusations concernant le comportement du Premier ministre. Ronen Bar a notamment affirmé qu'il lui avait été demandé de fournir des détails sur l'identité des militants de la contestation. Il affirme également que Netanyahou a demandé à discuter de ces sujets - sans la présence du secrétaire militaire et de la sténographe, afin que leur conversation ne soit pas documentée.

Le chef du Shin Bet a également écrit que dans le cadre du témoignage du Premier ministre devant le tribunal, ce dernier avait exercé sur lui "une pression exceptionnelle et répétée" et qu'il y avait eu "une tentative de lui imposer" le libellé d'un avis professionnel supposément rédigé par lui ou ses représentants, dans le but de modifier la nature de son témoignage. Bar n'a pas donné de détails concernant l'affaire dite du "Qatargate" et déclaré qu'il avait abordé ces questions dans la partie confidentielle de sa déclaration.

Yonatan Sindel/Flash90

Bar a accusé Netanyahou d'avoir fait naître l'allégation de manque de confiance après ses refus de céder à la pression exercée par le chef du gouvernement. Celui-ci voulait utiliser le service de sécurité intérieure pour influencer les questions liées à son témoignage dans son procès, les enquêtes sur l'affaire des documents classifiés et le "Qatargate", ou encore les conclusions de l'enquête du Shin Bet sur le 7 octobre, qui a révélé la nécessité d'examiner la politique de sécurité nationale. "Cette séquence d'événements est ce qui a conduit au tournant dans son attitude envers moi, et c'est uniquement ce qui est à la base de la demande de mettre fin à mon mandat", a déclaré le chef du Shin Bet sortant.

Concernant les heures précédant le massacre du 7 octobre, au sujet desquelles il a été dit que le Shin Bet avait évité d'informer le Premier ministre, Bar a déclaré qu'il s'agissait d'un mensonge qui constitue "ni plus ni moins qu'une incitation institutionnalisée contre moi et contre l'organisation". Dans sa déclaration, le chef du service de sécurité intérieure a écrit que dans la nuit du 6 octobre, une mise à jour téléphonique avait été transmise à Tsahal concernant une détection anormale apparue dans les résultats du Shin Bet, qu'à 3 heures du matin "une alerte a été diffusée à tous les organismes, indiquant une préparation inhabituelle et la possibilité d'une attaque du Hamas", et qu'à 5 heures du matin, il avait donné instruction d'informer le secrétaire militaire de Netanyahou.

Ronen Bar a également noté qu'en 2023, le Service avait averti d'une détérioration de la situation sécuritaire pendant les manifestations, à l'époque de la réforme judiciaire. Il a même précisé qu'en avril 2023, il avait été recommandé de mener une action "ferme et ciblée pour freiner l'érosion de la dissuasion", et qu'en juillet de la même année, à la veille du vote à la Knesset sur l'abolition du motif de raisonnabilité, il avait informé Netanyahou qu'il était "obligé de lui refléter la gravité de la situation sécuritaire et cela en parallèle à une 'alerte de guerre'", à propos de laquelle Bar a dit qu'elle était exceptionnelle et sans précédent.