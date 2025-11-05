Le chef spirituel du parti orthodoxe Degel Hatorah pourrait soutenir la loi sur la conscription

Le rabbin Moshé Hillel Hirsch, figure de proue du parti orthodoxe Degel HaTorah, se dit prêt à accepter la loi sur la conscription militaire, sous réserve de modifications. Cette annonce intervient après une réunion de deux heures au cours de laquelle des députés de sa faction lui ont présenté les différentes clauses du projet de loi, ainsi que les amendements exigés par la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara.

Parmi les points de friction figure notamment l'augmentation du nombre de conscrits orthodoxes et le renforcement du dispositif de contrôle des étudiants de yeshiva. Le texte élaboré par Boaz Bismuth, président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, prévoit un objectif de recrutement de 4 800 orthodoxes la première année. La conseillère juridique du gouvernement réclame quant à elle un quota de 5 700 recrues, ainsi qu'un mécanisme de surveillance renforcé des écoles talmudiques par le biais d'empreintes digitales.

L'entourage du rabbin Hirsch a précisé à i24NEWS qu'il "penche en faveur du projet de loi sous réserve de plusieurs modifications nécessaires au monde de la Torah", tout en s'opposant fermement aux changements proposés par la conseillère juridique et la commission parlementaire.

Par ailleurs, la commission des Affaires étrangères et de la Défense a approuvé la prolongation du service de réserve par un décret portant le numéro 8, adopté par huit voix contre sept. Cette mesure restera en vigueur jusqu'au 31 novembre 2025.

Selon des informations révélées mardi soir sur la chaîne en hébreu d'i24NEWS, le rabbin Hirsch envisagerait d'ordonner à ses députés de dissoudre immédiatement la Knesset. Cette stratégie s'inscrirait dans un contexte où le Premier ministre Benjamin Netanyahou considère lui-même l'option d'élections anticipées. Les partis orthodoxes souhaiteraient ainsi apparaître comme les initiateurs de la dissolution, afin de démontrer à leur électorat qu'ils se sont battus pour défendre ses intérêts.