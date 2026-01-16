Le Conseil des Sages de la Torah s'oppose à la loi sur la conscription

Le Conseil des Sages de la Torah hassidique devait publier vendredi sa décision contre la loi sur la conscription dans la presse institutionnelle du parti Agoudat Israël.

Dans le texte de cette décision, il est écrit que "le Conseil des Sages de la Torah exprime sa profonde inquiétude face à la campagne de persécution menée contre les étudiants en Torah par diverses autorités, face aux atteintes portées à leurs droits, à leur diffamation et aux humiliations publiques dont ils sont victimes en raison de leur étude de la Torah, une situation qui ne cesse de s'aggraver".

"Par conséquent, le Conseil des Sages de la Torah réitère sa position adoptée lors de sa session du 21 Iyar 5779 (26 mai 2019), selon laquelle il convient de réglementer, comme cela avait été promis et signé, le statut des étudiants en Torah dont l'étude constitue l'occupation principale, sans sanctions individuelles ou institutionnelles et sans arrestations, comme cela a été la pratique pendant toutes ces années. Toute autre législation portant atteinte aux étudiants en Torah et leur imposant des sanctions ou fixant des objectifs est inacceptable et doit être combattue avec la plus grande fermeté", poursuit le communiqué.

Le Conseil apporte également son soutien aux étudiants en Torah à plein temps et les exhorte à "redoubler d'efforts et de courage dans l'étude de la Torah", les appelant à "ne craindre personne, ne pas reculer et ne pas avoir peur, même si cela est difficile". Le texte conclut en affirmant que "seule la Torah est notre vie et la longueur de nos jours, et c'est grâce à son étude que nous mériterons le salut éternel".

Le Conseil des Sages de la Torah d'Agoudat Israël, représenté à la Knesset par les députés du parti Yahadout HaTorah (Judaïsme unifié de la Torah), s'était réuni de manière exceptionnelle la semaine dernière pour débattre de cette loi sur la conscription. À l'issue des discussions, le Conseil avait exprimé "une profonde déception face au non-respect de l'accord de coalition sur ce sujet, malgré toutes les promesses".

Selon le correspondant politique de la chaîne en hébreu d'i24NEWS, Nadav Elimelech, le rabbin Landau, dirigeant de Degel HaTorah, ainsi que les rabbins du parti Shas, tous favorables à la loi, avaient exercé de fortes pressions sur le Conseil avant la réunion, afin d'obtenir l'abstention de deux députés d'Agoudat Israël ou de leur accorder la liberté de vote. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou aurait également envoyé des émissaires pour tenter d'influencer cette décision.