Le contrôleur de l’État alerte sur les risques d’ingérences étrangères lors des élections israéliennes

Le contrôleur de l’État, Matanyahu Englman, a lancé un avertissement ferme lundi lors de sa participation à la Semaine de la cybersécurité à l’Université de Tel Aviv. À moins d’un an des élections prévues en 2026, il a mis en garde contre la vulnérabilité du processus démocratique israélien face aux ingérences étrangères, en particulier dans le domaine numérique.

Englman a souligné une intensification des menaces, notamment en provenance d'Iran, alors que se multiplient les révélations concernant des tentatives d’espionnage et des opérations cyber hostiles menées contre Israël. Selon lui, cette conjonction de facteurs expose le pays à des risques sans précédent.

"Nous devons reconnaître que des influences extérieures peuvent émerger et peser sur notre processus démocratique", a-t-il déclaré. "Israël est entré dans une année électorale. Durant cette période, la menace s’amplifie et peut mettre en péril le déroulement du scrutin : création de chaos le jour du vote, érosion de la confiance du public dans le système électoral, manipulation de l’opinion, distorsion des résultats, fragilisation de la crédibilité du décompte des voix et aggravation des divisions au sein de la société."

Le contrôleur a confirmé que ses services mènent actuellement un audit approfondi des actions du gouvernement face aux risques d’ingérence numérique. Les premières conclusions, a-t-il indiqué, révèlent "des lacunes significatives" dans la préparation de l’État.

Englman appelle la gouvernement et la Commission électorale centrale à agir rapidement pour renforcer leurs dispositifs de protection et prévenir toute tentative d’influence étrangère lors du scrutin de 2026. "Il est essentiel qu’ils se ressaisissent et améliorent leur niveau de préparation", a-t-il insisté.