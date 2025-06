Le député arabe israélien Ayman Odeh espère "la victoire palestinienne sur l'occupation"

Le député israélien Ayman Odeh (Hadash, Liste unie) a déclaré espérer la victoire du "peuple palestinien" sur "l'occupation" dans le conflit militaire en cours dans la bande de Gaza. Ces propos ont été tenus mercredi lors d'un entretien avec la chaîne libanaise Al-Mayadeen, affiliée au Hezbollah. "Nos positions sont complètement claires, et en conséquence, nous exigeons un arrêt immédiat de la guerre, nous espérons la victoire du peuple palestinien sur l'occupation, et nous appelons à un accord d'échange entre les otages et les prisonniers", a déclaré Odeh, qualifiant ces positions de "soutenues par quiconque a une conscience".

Suite à ces déclarations, une initiative visant à l'exclure de la Knesset a été lancée. Odeh a réagi sur X en dénonçant "une campagne plus large de persécution politique, menée par l'extrême droite dans une tentative désespérée d'assurer une victoire totale du kahanisme aux prochaines élections". Il a ajouté : "Depuis le début de la guerre, nous avons entendu des incitations au génocide de la part de députés de la coalition, mais aucun d'entre eux n'a été expulsé. Mais quand un membre arabe du parlement ose dire la vérité, ils se précipitent pour le faire taire."

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a formellement demandé à la procureure générale Gali Baharav-Miara de lever l'immunité parlementaire d'Odeh, permettant ainsi l'ouverture d'une enquête pour incitation et soutien au terrorisme. Odeh a récemment participé à une manifestation à Haïfa, déclarant qu'Israël était devenu "un État paria parmi les nations du monde". Il a également affirmé que l'idéologie de droite avait connu "un échec historique" et avait été "vaincue à Gaza". Par le passé, Odeh avait établi des comparaisons entre otages israéliens et terroristes du Hamas.