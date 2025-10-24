Le député Ofer Cassif qualifie le nouveau chef du Shin Bet de "dangereux jihadiste"

Le député d’extrême gauche Ofer Cassif (Hadash) a suscité une nouvelle polémique cette semaine en qualifiant le nouveau directeur du Shin Bet, David Zini, de "djihadiste dangereux" partisan d’une "guerre éternelle". Ces déclarations ont été faites lors d’une interview diffusée sur la chaîne parlementaire de la Knesset.

Cassif a affirmé qu’il s’agissait "d’un homme dangereux", précisant que Zini "veut une guerre sans fin, il veut le djihad, c’est un djihadiste". Relancé par la journaliste, qui lui a demandé s’il insinuait que Zini pourrait aller jusqu’à ordonner des actes terroristes tels que "la décapitation de bébés" – une référence explicite aux atrocités commises par le Hamas le 7 octobre 2023 –, le député a répondu : "Je crois qu’il pourrait. Je le pense vraiment. Et il n’est pas le seul, plusieurs députés et ministres ont déjà tenu des propos similaires."

Face à ces accusations, l’intervieweuse a ironisé sur "l’imagination débordante" du député. Cassif, non déstabilisé, a remercié la journaliste en citant Albert Einstein, rappelant que "l’imagination est plus importante que la connaissance".

Ofer Cassif, membre de la Liste unifiée et figure de l’aile la plus radicale de la gauche israélienne, n’en est pas à sa première provocation. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, il s’est illustré à plusieurs reprises par des prises de position très critiquées.

En 2024, il avait notamment signé une pétition soutenant la démarche de l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye, accusant Israël de génocide à Gaza. Bien qu’un avis juridique ait estimé que cette initiative ne justifiait pas sa destitution, la Knesset avait tout de même organisé un vote à ce sujet : 85 députés s’étaient prononcés pour, cinq voix de moins que la majorité requise.

Quelques mois plus tard, le 11 novembre 2024, Cassif a été suspendu pour six mois par la Commission d’éthique de la Knesset, après avoir accusé l’armée israélienne de "crimes de guerre". Son salaire a été gelé pendant deux semaines.

Tout récemment, lors du discours du président américain Donald Trump à la Knesset, le 13 octobre, Cassif et le chef du parti Hadash, Ayman Odeh, ont été expulsés après avoir interrompu l’intervention en criant "terroriste" et "génocide" et en brandissant des pancartes demandant la reconnaissance de la Palestine. Cassif a ensuite déclaré qu’ils "n’étaient pas venus pour provoquer, mais pour exiger justice".