Le député Simcha Rothman critique la diffusion des vidéos d'otages : "une propagande du Hamas"

Le député israélien, Simcha Rothman (Sionisme religieux) a vivement critiqué lundi la diffusion et le visionnage des vidéos d'otages distribuées par le Hamas. "C'est une grave erreur de regarder les vidéos des otages et c'est une grave erreur de les publier. Sans les regarder, je sais que c'est de la propagande du Hamas", a-t-il déclaré à la radio israélienne Kol Barama.

Le parlementaire a développé sa métaphore militaire : "Comme je ne me porte pas volontaire pour me tenir debout et recevoir un missile que le Hamas tire, quand le Hamas tire un 'missile psychologique', je ne le laisserai pas entrer dans ma tête et mon cœur. Nous savons que la situation des otages est difficile, nous faisons tout pour les sortir de là-bas, avec ou sans la vidéo."

Rothman estime que ces enregistrements créent une "démoralisation" et s'interroge sur ceux qui les regardent et les diffusent. Ses propos interviennent après la publication récente de deux vidéos particulièrement éprouvantes montrant Evyatar David, 24 ans, enlevé le 7 octobre 2023 au festival Nova et détenu depuis par le Hamas.

La vidéo complète, d'une durée de près de cinq minutes, révèle les conditions difficiles et inhumaines dans les tunnels du Hamas. Evyatar y apparaît extrêmement amaigri, peinant à se tenir debout, dans un état de faiblesse manifeste. Vers la fin de l'enregistrement, on voit un terroriste lui tendre une boîte de conserve - moment filmé par le Hamas pour véhiculer un message de "sollicitude".

Selon la famille d'Evyatar, cette séquence souligne paradoxalement le contraste frappant entre l'otage émacié et épuisé et les mains fortes du ravisseur, exposant ainsi les mensonges de l'organisation terroriste.

Rothman rejoint les appels de personnalités publiques et médiatiques à éviter la diffusion de matériel propagandiste du Hamas, accusé d'exploiter ces images traumatisantes à des fins psychologiques et politiques plutôt qu'humanitaires.