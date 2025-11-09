Netanyahou salue le retour prévu de la dépouille d'Hadar Goldin ce dimanche

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est félicité ce dimanche en conseil des ministres que le corps du lieutenant Hadar Goldin, tombé lors de l’opération Bordure protectrice en 2014, soit enfin restitué à sa famille. « Nous avons un héritage depuis la création de l’État – de la guerre d’indépendance à aujourd’hui – qui nous oblige à ramener nos soldats tombés au combat, et nous le faisons », a déclaré Netanyahou lors de l’ouverture de la réunion du cabinet.

Ces remarques interviennent alors que le Hamas s'est engagé à restituer la dépouille de l'otage à 14h ce dimanche.

Le Premier ministre a souligné l’engagement du gouvernement à récupérer tous les otages, rappelant que 250 des 255 personnes enlevées depuis le début du conflit ont déjà été ramenées. « Cette responsabilité est sacrée et reflète notre engagement envers les citoyens d’Israël et, avant tout, envers nos soldats et combattants », a-t-il ajouté, réitérant son engagement à rapatrier également la dépouille de l'espion Eli Cohen.

En parallèle, le gouvernement a présenté un plan d’aide de 1,2 milliard de shekels pour Beer Sheva et la région du Néguev. Celui-ci prévoit le développement d’infrastructures stratégiques, dont un tramway desservant l’hôpital Soroka, une nouvelle tour de soins et des mesures pour renforcer la cybersécurité et la recherche. « Cela renforce tout le Néguev et s’inscrit dans notre stratégie de long terme pour soutenir le sud du pays », a expliqué Netanyahou.

La ministre des Transports, Miri Regev, a détaillé les projets d’infrastructure pour la région : le tramway reliera Beer Sheva aux bases militaires et aux zones de renseignement, et un train à grande vitesse permettra de relier Tel-Aviv à Beer Sheva en 30 minutes et Haïfa à Beer Sheva en une heure. Ces projets devraient réduire considérablement les distances entre le nord et le sud d’Israël et renforcer le rôle de Beer Sheba comme capitale du Néguev.

Des mesures supplémentaires ont par ailleurs été annoncées pour les militaires de carrière et les réservistes, comprenant aides financières, subventions, avantages pour l’achat d’un logement et la création d’une journée nationale en leur honneur.

Le Premier ministre a également salué la solidité de l’économie israélienne, malgré deux années de guerre, citant le renforcement de la position géopolitique du pays et la diminution de la menace iranienne. Israël affiche un chômage historiquement bas, un endettement limité et un shekel renforcé de 13 % contre le dollar cette année.