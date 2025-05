Le gouvernement israélien décide de ne pas établir de commission d'enquête sur les événements du 7 octobre

En raison de la décision d'étendre l'opération militaire terrestre à Gaza, le gouvernement israélien a décidé lundi de ne pas établir de commission d'enquête sur les événements du 7 octobre. Le gouvernement a également décidé qu'une loi serait élaborée en collaboration avec la Knesset pour établir une commission d'enquête qui représenterait différentes opinions et gagnerait la confiance de la majorité du public. Il a également été décidé qu'une réponse serait donnée à la Cour suprême dans 90 jours.

Les décisions du gouvernement sont intervenues environ une heure après la lettre de la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara, qui a exigé la prise d'une "décision concernant l'enquête sur les événements du 7 octobre". "Le gouvernement s'abstenant de prendre une décision concernant une commission d'enquête nationale cause des dommages et nuit à la recherche de la vérité", a-t-elle estimé. La demande de Gali Baharav-Miara fait écho aux pétitions adressées à la Cour suprême demandant l'établissement d'une commission d'enquête nationale, a la suite desquelles la Cour a demandé une réponse au gouvernement.

Yonatan Sindel/Flash90

Lors de la discussion au sein du gouvernement, le ministre de l'Agriculture et ancien chef du Shin Bet, Avi Dichter, a déclaré : "On n'établit pas une commission en temps de guerre. Même si nous établissons maintenant une commission et disons qu'elle commencera à travailler dans 60 ou 90 jours, ce ne sera pas un plus, mais une folie."

Le ministre des Communications, Shlomo Karhi, a quant à lui affirmé que le manque de confiance du public dans la Cour suprême est la raison pour laquelle la commission n'est pas établie. "Si on demande au public s'il est en faveur d'une commission d'enquête nationale, la majorité est pour. Mais quand on demande si Yitzhak Amit (le président de la Cour suprême) devrait composer la commission, la réponse est : certainement pas ! La Cour suprême devrait faire l'objet d'une anquête pour atteinte à la sécurité, et non pas diriger l'enquête. Il faut permettre à la Knesset dès maintenant d'élaborer une loi pour établir une commission d'enquête aussi large que possible, et le gouvernement fixera la date."

Amichai Shikli a soutenu qu'"il faut une commission paritaire à la Knesset", alors que Nir Barkat a ajouté qu'"il faut une commission avec une majorité des 2/3 des membres de la Knesset". "Il faut que quatre-vingts membres de la Knesset votent pour le président de la commission, et alors seulement la commission pourra être établie", a appuyé Miki Zohar. Miki Zohar a par ailleurs proposé qu'une commission d'enquête soit établie avec des membres choisis par 2/3 de la Knesset et non par le président de la Cour suprême. Mais il a ajouté qu'elle devrait être définie comme une commission d'enquête nationale, afin de convaincre le public.

Zeev Elkin, en revanche, a proposé que l'établissement de la commission se fasse en collaboration entre le président de la Cour suprême, Yitzhak Amit, et le vice-président Noam Sohlberg, et a déclaré : "Je fais confiance à Sohlberg". Il convient de rappeler qu'une telle proposition a déjà été discutée dans le passé, suite à la proposition du président de l'État Isaac Herzog. Et a même reçu l'accord du président de la Cour suprême Amit.

Le Conseil d'Octobre, qui regroupe environ 1 500 familles endeuillées par la guerre ainsi que des familles d'otages, a fustigé la décision du gouvernement. "Le gouvernement israélien admet ouvertement qu'il va élaborer un projet de loi pour établir une enquête alternative accommodante. Vous êtes en conflit d'intérêts évident. Nous ne vous permettrons pas de concevoir et d'établir une commission d'enquête accommodante. L'enquêté ne peut pas nommer son propre enquêteur."

Yonatan Sindel/flash90

Le chef de l'opposition, le député Yaïr Lapid, a également réagi à la décision de ne pas établir une commission pour le moment, et a également fait référence aux occasions précédentes où Netanyahou a évité d'enquêter sur diverses défaillances par le passé. "La seule signification de la non-mise en place d'une commission d'enquête nationale est que la catastrophe du 7 octobre nous arrivera encore et encore. Si nous n'enquêtons pas sur ce qui a conduit à la catastrophe - nous ne pourrons pas tirer des leçons et garantir que cela ne se reproduira pas. Netanyahou a essayé d'empêcher l'établissement d'une commission d'enquête nationale pour la catastrophe de Meron (bousculade géante qui a fait de nombreux morts) et l'affaire des sous-marins. Cette fois aussi, une commission d'enquête nationale finira par être établie."