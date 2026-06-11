Le gouvernement israélien doit approuver la création de 61 implantations en Judée-Samarie

D’après ces informations, la proposition soutenue par le ministre des Finances Bezalel Smotrich prévoit un financement public pour des logements et des infrastructures dans des sites d’implantation temporaires, tout en réservant également des budgets pour les futures communautés permanentes qui pourraient leur succéder.

Le plan comprendrait notamment des fonds destinés aux infrastructures permanentes, ce qui permettrait, dans les faits, d’avancer sur le terrain avant même l’achèvement des procédures de planification officielles.

Selon Barak Ravid, cette mesure permettrait au gouvernement de mettre en place des sites temporaires pendant que les démarches administratives sont encore en cours, créant ainsi des réalités sur le terrain susceptibles d’évoluer ensuite en implantations permanentes.

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Cette initiative intervient dans un contexte de tensions accrues autour de la politique israélienne en Judée-Samarie, alors que le ministre Betsalel Smotrich pousse depuis plusieurs mois pour renforcer la présence israélienne dans la région.