Le gouvernement israélien va recommander au président d'accorder une grâce à Netanyahou

Le ministre israélien du Patrimoine, Amihaï Eliyahou, doit transmettre au président Isaac Herzog une recommandation officielle en faveur d’une grâce pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou, au nom du gouvernement. Cette initiative intervient alors que la question d’une éventuelle clémence présidentielle reste au cœur du débat politique et judiciaire en Israël.

Selon plusieurs sources, le ministre pourrait s’écarter de la position traditionnelle du ministère de la Justice, qui conditionne généralement l’octroi d’une grâce à une reconnaissance de culpabilité. Eliyahou, qui a déjà agi de manière indépendante par le passé, aurait consulté des juristes avant de formuler son avis, mais pourrait rejeter cette exigence dans le cas présent.

Une fois la recommandation transmise, le dossier sera examiné par les conseillers juridiques de la présidence, qui pourraient demander des ajustements à la demande avant toute décision. Le président Herzog devrait trancher dans les semaines à venir. À ce stade, aucun échange direct n’a eu lieu entre les équipes du président et celles du Premier ministre, dans un contexte de tensions récentes entre les deux institutions.

Ces tensions ont été ravivées par les déclarations du président américain Donald Trump, qui a affirmé qu’Isaac Herzog lui avait promis à plusieurs reprises d’accorder une grâce à Netanyahou, allant jusqu’à qualifier le président israélien de "honte". Herzog a rejeté ces propos, rappelant qu’il s’agit d’une affaire strictement interne à Israël et qu’il agira uniquement dans le respect du droit. Il a néanmoins indiqué examiner la question "avec sérieux", soulignant que toutes les options restaient ouvertes.