Le gouvernement israélien va recommander la grâce de Benjamin Netanyahou

Le gouvernement israélien devrait transmettre dans les prochains jours au président Isaac Herzog une recommandation officielle en faveur d’une grâce pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou, a rapporté Kan dimanche. Parallèlement, le ministre du Patrimoine Amichai Eliyahu devrait lui aussi soumettre sa propre recommandation au chef de l’État au milieu de la semaine prochaine. Ce dernier peut le faire indépendamment des conclusions du département des grâces du ministère de la Justice, comme il l’a déjà fait par le passé.

Une fois ces recommandations transmises, le dossier sera examiné par les conseillers juridiques de la présidence, qui pourraient demander à Benjamin Netanyahou de modifier sa demande de grâce avant que la décision finale ne soit prise. Le président Isaac Herzog devrait trancher la question dans les semaines à venir.

Le climat politique autour de cette procédure reste toutefois tendu. Aucun contact n’aurait eu lieu récemment entre la présidence et le bureau du Premier ministre, notamment depuis les déclarations d’Isaac Herzog indiquant qu’il s’attendait à ce que Netanyahou condamne les propos du président américain Donald Trump jugés attentatoires à la souveraineté israélienne au sujet de cette éventuelle grâce.

La semaine dernière, Donald Trump avait vivement critiqué Isaac Herzog, allant jusqu’à le qualifier de "honte", affirmant que le président israélien lui aurait promis à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée d’accorder une grâce à Benjamin Netanyahou. Dans un discours vidéo diffusé cette semaine, le Premier ministre israélien n’a pas condamné les propos du président américain. Interrogé par Kan, il avait déclaré qu’Isaac Herzog devait "faire ce qui est juste" et "ne pas céder aux pressions, qu’elles viennent de l’intérieur ou de l’extérieur", appelant à mettre fin à ce qu’il a qualifié de "cirque absurde".