Le leader spirituel du parti Degel HaTorah appelle à voter contre le budget de guerre

À quelques heures du vote sur le budget de l'État prévu ce lundi, le rabbin Dov Landau, leader spirituel du parti Degel HaTorah et de la communauté orthodoxe ashkénaze d'obédience lituanienne, a ordonné aux représentants de son parti de voter contre le budget de la "boîte sécuritaire" - le budget de guerre. Si l'ensemble du parti Yahadout HaTorah (Judaïsme unifié de la Torah) vote contre et que tous les membres de l'opposition participent au scrutin, le budget ne passera pas. Toutefois, l'opposition devrait se présenter en effectif réduit, permettant probablement l'adoption du texte. Le vote est prévu à 15h00, heure israélienne.

Des exigences financières en échange du soutien

Dimanche soir, la chaîne i24NEWS en hébreu a révélé que quelques heures avant le débat parlementaire sur l'approbation de cette "boîte sécuritaire", Degel HaTorah avait posé ses conditions en échange de son soutien.

Selon la chaîne, le président du parti, Moshe Gafni, a conditionné son appui (par une abstention lors du vote) à l'obtention de 52 millions de shekels pour l'éducation indépendante orthodoxe. Il s'agit de budgets récemment coupés, dont 22 millions de shekels pour des heures supplémentaires dans les écoles orthodoxes et 30 millions supplémentaires pour le transport scolaire.

Au sein de la coalition, on estime que ces demandes seront finalement satisfaites et que, indépendamment de cela, le budget sera approuvé aujourd'hui en plénière, notamment en raison de l'absence attendue de nombreux députés de l'opposition.

Un précédent récent

Plus tôt ce mois-ci, un débat similaire s'était tenu à la Knesset pour l'approbation du budget de guerre. Yahadout HaTorah, qui avait d'abord menacé de voter contre, s'était finalement rallié aux partisans du texte après d'intenses pressions en coulisses.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait rencontré Gafni quelques jours auparavant, en présence du ministre des Finances Betsalel Smotrich. Lors de cette réunion, Netanyahou avait présenté un briefing sécuritaire complet et fait intervenir des responsables militaires soulignant l'importance cruciale de l'adoption de cette "boîte sécuritaire". Initialement opposé, Gafni avait finalement opté pour l'abstention.

Le vote en première lecture était passé, et le débat avait été transféré à la commission des Finances, où les orthodoxes disposent d'un pouvoir décisif pour rejeter certaines dispositions. Yahadout HaTorah avait alors averti que "chaque shekel non directement destiné aux besoins de la guerre ne sera pas approuvé".