Le leader spirituel du parti Shas s'en prend à Netanyahou : "Il a trahi les orthodoxes, c'est un athée"

Le dirigeant spirituel du parti Shas, le rabbin Yitzhak Yossef, a violemment critiqué samedi soir le Premier ministre Benjamin Netanyahou lors d'un cours public. Suite aux arrestations d'étudiants de yeshiva, l'ancien grand rabbin a déclaré : "Netanyahou a trahi les orthodoxes, il a pris Lapid et ils ont formé un gouvernement. Il ne faut pas lui pardonner cela."

Évoquant le projet de loi sur la conscription incluant des quotas de recrutement pour les orthodoxes, le rabbin Yossef a rappelé : "Avant, on ne pensait pas à une loi de conscription de 5 000 personnes par an. On parlait au maximum de supprimer le budget de l'État pour quelques jeunes gens, mais pas de la situation actuelle."

"Y avait-il des arrestations alors ?", a poursuivi l'ancien grand rabbin séfarade. "Il y a aujourd'hui 9 détenus, principalement séfarades, qui se trouvent en prison. Cela n'existait pas avant."

Dans ses propos, le rabbin Yossef a implicitement critiqué les représentants du Shas à la Knesset : "Il fallait faire adopter la loi sur la conscription avant la formation du gouvernement, comme stipulé dans l'accord de coalition, avant le premier budget. Il ne fallait pas écouter Bibi qui disait 'après le budget', premier budget, deuxième budget. Pourquoi l'ont-ils écouté ?"

"Si le sage Shlomo (ancien leader du Shas) était encore vivant, il aurait crié à tous les membres de la Knesset du Shas : pourquoi êtes-vous silencieux, pourquoi obéissez-vous à Bibi ? Lui faites-vous confiance ?"

Le rabbin Yossef a poursuivi ses attaques contre Netanyahou : "C'est un athée, vous faites confiance à quelqu'un comme ça ? Qu'attendez-vous de lui pour la loi sur la conscription ? C'est pourquoi nous nous sommes enlisés. Ils arrêtent des jeunes gens, principalement séfarades, sachant que les parents sont vulnérables. Qu'est-ce que c'est ici, la Russie ? Un régime communiste ? Ils arrêtent des jeunes au milieu de la nuit, frappent fort à la porte. N'ouvrez pas, regardez qui frappe par le judas."

Au sein du parti orthodoxe ashkénaze Judaïsme unifié de la Torah également, des voix se sont élevées cette semaine contre l'alliance avec le Premier ministre. Le député Moshe Gafni a déclaré lors d'une conférence : "Nous n'aimons pas ce partenariat, nous voyons qu'ils ne se battent pas pour nous. Ils veulent juste que nous quittions la coalition."