Le Likoud approuve une réforme renforçant le contrôle de Benjamin Netanyahou sur la liste du parti

Le comité central du Likoud a approuvé lundi soir une réforme des primaires qui renforce le pouvoir de Benjamin Netanyahou dans la composition de la liste du parti pour les prochaines élections législatives.

Plus de 4 000 membres du comité central étaient appelés à voter, avec un taux de participation de 72 %. Les trois propositions soumises par Benjamin Netanyahou ont été adoptées.

Cette réforme intervient à quelques semaines des primaires du Likoud, prévues le 17 août, et marque un changement important pour un parti qui mettait traditionnellement en avant un système de primaires ouvert à plus de 100 000 adhérents.

Le projet a toutefois suscité de fortes tensions en interne. Le député David Bitan avait appelé les militants à voter contre cette réforme, estimant qu'elle réduisait l'influence des adhérents sur le choix des candidats. À l'inverse, plusieurs ministres, dont Israel Katz, Miri Regev, Shlomo Karhi, Miki Zohar et Eli Cohen, ont publiquement soutenu les propositions du chef du gouvernement.

Par ailleurs, la plus haute juridiction interne du Likoud a rejeté une autre proposition soutenue par Benjamin Netanyahou, qui visait à permettre l'annulation des primaires en cas d'escalade sécuritaire. Dans sa décision, le tribunal interne a rappelé que les élections internes constituaient une obligation statutaire qui ne pouvait être remplacée par un comité de nomination.

Les débats interviennent alors que les élections législatives israéliennes sont prévues le 27 octobre. Selon plusieurs sondages, le Likoud pourrait obtenir environ 25 sièges, contre une quarantaine de ministres et députés actuellement en fonction, ce qui promet une compétition particulièrement intense lors des primaires.