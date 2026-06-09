Le Likoud change de cible et concentre désormais ses attaques sur Gadi Eisenkot

Le Likoud de Benjamin Netanyahou a décidé de modifier sa stratégie électorale en vue des prochaines élections. Selon plusieurs sources politiques, le parti au pouvoir entend désormais concentrer ses critiques sur l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot, tout en réduisant fortement ses attaques contre l'ancien Premier ministre Naftali Bennett.

Ce changement d'approche intervient alors que les enquêtes d'opinion montrent une progression d'Eisenkot sur la scène politique, au point d'apparaître comme un rival de plus en plus sérieux au sein du camp opposé à Benjamin Netanyahou. Au Likoud, certains responsables estiment que l'ancien chef d'état-major représente désormais une menace politique plus importante que Bennett.

La nouvelle stratégie vise également à accentuer les rivalités internes au sein du "bloc du changement", qui rassemble les principaux adversaires du Premier ministre. En mettant davantage l'accent sur Eisenkot, le Likoud espère alimenter une compétition pour le leadership entre les différentes figures de l'opposition et fragiliser leur capacité à présenter un front uni face à Netanyahou.

De son côté, Gadi Eisenkot a récemment appelé le Premier ministre à participer à un débat public. Une initiative largement perçue comme symbolique, l'ancien chef d'état-major sachant que Benjamin Netanyahou refuse traditionnellement ce type de confrontation directe avec ses adversaires politiques.

Cette évolution de la stratégie du Likoud témoigne de l'attention croissante portée à l'ascension politique d'Eisenkot, dont la popularité semble désormais influencer les calculs électoraux du parti au pouvoir.