Le ministre de la Défense Israel Katz a annoncé ce mercredi qu'il soumettra prochainement au gouvernement un projet de résolution visant à fermer la station de radio militaire Galei Tsahal. Les émissions devraient cesser au plus tard le 1er mars 2026.

Conformément aux recommandations du comité chargé d'examiner les activités de la radio militaire, l'équipe veillera à préserver les activités de la station musicale Galgalatz, en maintenant son identité et sa vocation première, particulièrement son rôle de sensibilisation à la sécurité routière.

Dans sa déclaration, le ministre Katz a justifié cette décision radicale : « Ce qui était ne sera plus. Galei Tsahal a été créée par le gouvernement israélien comme station militaire, servant de porte-parole aux soldats de Tsahal et à leurs familles, et non comme une plateforme pour exprimer des opinions, dont beaucoup s'en prennent à Tsahal et à ses soldats. »

Il a poursuivi : « L'exploitation d'une station de radio civile par l'armée est une anomalie sans équivalent dans aucun pays démocratique du monde. Le maintien de cette station implique Tsahal, contre son gré, dans le débat politique et porte gravement atteinte à son statut d'armée du peuple. »

Katz a particulièrement pointé du doigt la gestion éditoriale de la station durant le conflit actuel : « Ces deux dernières années, tout au long du conflit, de nombreux soldats et civils, y compris des familles endeuillées, se sont plaints à maintes reprises que la station ne les représentait pas et qu'elle nuisait même à l'effort de guerre et au moral des troupes. »

Le ministre a également souligné un risque stratégique : « Pire encore, nos ennemis interprètent ces messages comme étant véhiculés par Tsahal. » Selon lui, cette fermeture est « une mesure indispensable pour préserver le caractère étatique de Tsahal et renforcer la confiance du public à son égard. »

Le commandant en chef de la radio, Tal Lev Ram, a dénoncé une "atteinte à la liberté d'expression" et affirmé qu'il allait "contester cette décision par tous les moyens possibles".

L'annonce de la fermeture a suscité une avalanche de réactions dans les rangs de l'opposition. « Netanyahou tente de museler les médias qui évoquent la commission d'enquête d'État et les financements du Qatar – c'est pourquoi il veut fermer Galei Tsahal », a dénoncé sur X Yair Golan, président des Démocrates. « Nous défendrons un journalisme libre, rigoureux et d'investigation. Aux excellents journalistes de Galei Tsahal : ne vous inquiétez pas, si la station ferme, nous la rouvrirons dès notre première semaine au pouvoir. »

L'ancien chef d'état-major et président du parti Yashar ! Gadi Eisenkot a également réagi : « Lorsque j'étais chef d'état-major, je pensais que Galatz devait être retirée du giron de l'armée israélienne, mais pas fermé. Sa fermeture constitue une atteinte à la liberté de la presse. »

Cette annonce marque l'aboutissement d'un débat vieux de plusieurs décennies. Katz a rappelé que « depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui, de nombreux ministres de la Défense et chefs d'état-major ont examiné diverses options pour fermer la station, la retirer de l'appareil de défense, la privatiser ou fermer le département des affaires courantes, mais aucun processus n'a abouti. »

Ces dernières années, plusieurs commissions publiques ont été mandatées pour examiner le statut de la station. Les deux dernières, dont la commission Zamir (présidée par l'actuel chef d'état-major et l'ancien directeur général du ministère de la Défense), avaient recommandé le maintien de la station tout en préconisant une réduction des émissions d'actualité.