Le ministre Levin refuse de reconnaître le président de la Cour suprême

Le ministre de la Justice Yariv Levin a lancé samedi soir une attaque frontale contre le président de la Cour suprême israélienne, le juge Yitzhak Amit, lors d'une interview télévisée sur Kan 11. "Le juge Amit n'est pas le président de la Cour suprême - je ne le reconnais pas et ne le reconnaîtrai pas car il a été élu par un processus invalide et illégal", a déclaré le ministre à la journaliste Ayala Hasson.

Levin a accusé les magistrats d'imposer leurs nominations au ministre de la Justice "par ordonnance et processus illégal". "Si je légitime cela, cela continuera et le système perdurera", a-t-il justifié. Le garde des Sceaux a rejetté catégoriquement l'ancien fonctionnement judiciaire : "Je ne suis pas disposé à accepter le système qui existait autrefois, où ils faisaient ce qu'ils voulaient." Il a reproché aux juges de la Cour suprême de "piétiner la Knesset, le gouvernement et le public".

Selon Levin, "la racine du problème du système judiciaire réside dans la composition des juges de la Cour suprême". Il a cité l'exemple d'une pétition détaillée soumise par son collègue ministre Yitzhak Wasserlauf concernant "l'application sélective scandaleuse" de la justice, entièrement rejetée par la cour. Le ministre a néanmoins revendiqué des succès dans sa réforme : "Après qu'ils aient dit que la réforme était déjà morte, j'ai réussi à faire passer un changement historique dans le Comité de sélection judiciaire." Il a enfin affirmeé avoir nommé "des dizaines de juges" aux tribunaux de district, certains pensant initialement à "une plaisanterie" tant ils n'avaient jamais eu cette opportunité auparavant.