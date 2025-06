Le ministre orthodoxe Goldknopf démissionne après l'échec du vote sur la dissolution

Le ministre du Logement et de la Construction Yitzhak Goldknopf a démissionné du gouvernement après avoir été mis en minorité au sein de son propre parti lors du vote nocturne sur la dissolution de la Knesset. Dans sa lettre de démission, il écrit : "En prévision de l'approbation du budget 2025, la direction spirituelle du Judaïsme unifié de la Torah s'est réunie et il a été convenu qu'en l'absence de progrès d'ici à la fête de Chavouot, des mesures significatives seraient prises contre la coalition et le gouvernement." Les deux formations ultra-orthodoxes, comptant 18 députés au total (11 pour le Shas et 7 pour Judaïsme unifié de la Torah), ont affiché des divisions profondes. Le Shas s'est opposé à la dissolution, tandis que Judaïsme unifié de la Torah s'est scindé. Le parti Degel HaTorah a voté contre, mais Agoudat Israel a connu une fracture interne. Le député Israel Eichler s'est opposé au texte, deux autres parlementaires l'ont soutenu, et Goldknopf avait menacé de démissionner.

Initialement, l'Admor de Gour, le rabbin Yaakov Aryeh Alter, semblait avoir réussi à unifier les partis ultra-orthodoxes autour d'un ultimatum commun : adoption d'une loi sur la conscription avant la fête de Chavouot ou dissolution du gouvernement. Les rabbins lituaniens d'Agoudat Israel avaient décidé qu'il était impossible de "faire partie d'un gouvernement qui persécute le monde de la Torah". Cette décision avait immédiatement entraîné le Shas. Le président Aryeh Deri avait annoncé à ses collègues qu'il rejoindrait la menace et voterait avec Judaïsme unifié de la Torah pour dissoudre la Knesset. Cependant, l'axe Deri-Gafni s'est renforcé lors de négociations avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

"Malheureusement, cette loi n'a pas été approuvée, et selon diverses publications, les accords conclus ne correspondent pas aux conclusions claires qui avaient été signées. Par conséquent, je ne peux plus participer en tant que membre de ce gouvernement", conclut Goldknopf dans sa démission.