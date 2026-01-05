Le parti arabe Ra'am s'ouvre aux candidats juifs, une première historique

Le président du parti Ra'am, Mansour Abbas, a annoncé ce lundi une réforme majeure : son parti, traditionnellement arabe, acceptera désormais des candidats juifs sur sa liste pour la Knesset. Une initiative qui vise à faire de Ra'am un parti civique s'adressant à tous les citoyens, selon son leader.

Dans une interview radio, Mansour Abbas a déclaré que son parti s'engageait sur une nouvelle voie en tant que parti civique indépendant. "Chaque citoyen de l'État d'Israël, juif et arabe, pourra rejoindre le Ra'am pour en faire partie et partager ses aspirations à la Knesset", a-t-il affirmé.

Cettte annonce intervient quelques semaines après une autre, non moins surprenante : début décembre, Mansour Abbas a annoncé la rupture de Raam avec le Conseil de Choura et les Frères musulmans.

Interrogé sur l'existence de personnalités politiques juives pressenties, Abbas a répondu vouloir élargir ses rangs au sein de la communauté juive. "Il y a des députés juifs actuels à la Knesset qui, à mon avis, en sont dignes, et je serais honoré qu'ils rejoignent le Ra'am."

Le leader de la formation a précisé qu'aucune discussion n'était en cours avec le Likoud concernant une future coopération. "Ces gens-là nous ont abandonnés au profit de partis sectoriels extrémistes. Aujourd'hui, nous subissons les conséquences des politiques du sionisme religieux et d'Otzma Yehudit."

Mansour Abbas a vivement critiqué le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, l'accusant de se réjouir des violences dans la société arabe. "On m'a dit en interne qu'il sourit lorsqu'il entend parler de meurtres ici et là. Ben Gvir n'est pas un homme d'État, il a une attitude de prédateur", a-t-il déclaré.

Sur le plan professionnel, il estime que le chef du parti Otzma Yehudit est incapable de diriger correctement son ministère. "Il manque de vision systémique et s'immisce dans le travail de la police. Que fait-il au milieu des forces de l'ordre ? C'est comme si le ministre de la Santé entrait dans une salle d'opération."

Abbas juge que la société arabe traverse la période la plus difficile sous le gouvernement actuel, qu'il tient pour responsable de sa destruction. "Nous avons terminé l'année 2025 avec 267 assassinats. La société arabe a une responsabilité, mais l'État aussi. L'État ne peut permettre à des organisations criminelles de créer un État dans l'État", a-t-il déclaré.

Concernant les éléments violents au sein de la culture musulmane, notamment les crimes d'honneur, Abbas a souligné que le clergé musulman déploie des efforts considérables pour lutter contre ces phénomènes. "Le clergé explique que la religion abhorre ces actes", a-t-il précisé, tout en reconnaissant qu'on ne peut résoudre le problème en s'attaquant uniquement aux organisations criminelles.