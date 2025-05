Le parti de Yair Golan lourdement sanctionné dans les sondages après ses propos hautement controversés

Le président du parti de gauche Les Démocrates, Yair Golan, fait face aux conséquences politiques immédiates de sa déclaration controversée sur le fait de "tuer des bébés comme passe-temps". Selon un nouveau sondage Maariv, son parti perd quatre sièges précieux à la Knesset.

Cette chute profite principalement au parti centriste Yesh Atid, qui enregistre un gain de trois sièges pour atteindre 15 mandats, ainsi qu'à celui de droite Israel Beiteinou qui gagne un siège supplémentaire, portant son total à 19. Malgré ces mouvements, l'équilibre global entre les blocs demeure inchangé : 48 sièges pour la coalition gouvernementale contre 62 pour l'opposition, les partis arabes étant comptabilisés à part.

Le sondage révèle la répartition suivante en cas d'élections anticipées : le Likoud conserve sa première place avec 23 sièges, suivi d'Israël Beiteinou (19), du Camp d'État (16), de Yesh Atid (15, contre 12 précédemment), et des Démocrates qui reculent à 12 sièges (16 auparavant). Les autres formations se répartissent ainsi : Otzma Yehudit et Shas avec 9 sièges chacun, le Judaïsme unifié de la Torah (7), Hadash-Ta'al (6) et Ra'am (4).

L'enquête se penche également sur un scénario alternatif avec l'entrée en lice d'un nouveau parti dirigé par l'ancien Premier ministre Naftali Bennett. Dans cette configuration, Bennett prendrait immédiatement la tête avec 28 sièges, reléguant le Likoud à 20 mandats. Cette hypothèse confirme la vulnérabilité des Démocrates, qui perdraient à nouveau quatre sièges pour tomber à 7.

Yesh Atid et Israel Beiteinou obtiendraient chacun 11 sièges dans ce scénario, tandis que le Camp d'État ne conserverait que 9 mandats. Les partis religieux et de droite radicale maintiendraient leurs positions : Shas (9), Otzma Yehudit (8) et Judaïsme unifié de la Torah (7).

Dans le scénario Bennett, la coalition actuelle ne disposerait que de 44 sièges, face à un bloc Bennett-opposition fort de 66 mandats, les partis arabes conservant leurs 10 sièges.