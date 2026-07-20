Le parti Les Démocrates lance ses primaires pour désigner sa liste aux élections législatives

Le parti de gauche israélien Les Démocrates a ouvert ce lundi ses primaires internes afin de désigner sa liste de candidats pour les prochaines élections à la Knesset. Au total, 112 376 adhérents sont appelés à voter au moyen d'un scrutin numérique sécurisé, accessible de 9 h à 19 h depuis un smartphone ou un ordinateur.

Pour la première fois, aucune urne physique n'a été installée. Les membres du parti devront choisir entre six et huit candidats parmi une liste de 51 prétendants. Les résultats seront annoncés à 20 h par le président du parti, Yaïr Golan.

Qualifiant ce scrutin de « célébration de la démocratie israélienne », Yaïr Golan a exhorté les militants à participer massivement, estimant que « seule une équipe forte des Démocrates à la Knesset et au sein du prochain gouvernement permettra de restaurer la sécurité, la démocratie et l'espoir dont Israël a tant besoin ».

Élu à la tête du parti en 2024, lors de la création des Démocrates issue de l'alliance entre les partis Travailliste et Meretz, Yaïr Golan ne participe pas à ces primaires.

Les Démocrates figurent parmi les rares formations politiques israéliennes à sélectionner leurs candidats par un vote des adhérents. Le Likoud organise également des primaires pour une grande partie de sa liste, même si Benjamin Netanyahou conserve le pouvoir de désigner directement huit candidats. À l'inverse, la plupart des autres partis israéliens confient l'établissement de leur liste à leur direction ou à leurs instances internes.