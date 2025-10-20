Le parti Shas ne reviendra pas au gouvernement tant que la loi sur la conscription n'est pas approuvé

Le parti orthodoxe Shas durcit le ton et refuse de réintégrer le gouvernement tant que la loi sur la conscription des étudiants religieux ne sera pas définitivement adoptée. Un ultimatum qui met sous pression le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Une source au sein du Conseil des Sages de la Torah, l'autorité rabbinique suprême du parti Shas, a déclaré lundi à i24NEWS que l'interprétation du point D des décisions du Conseil est sans ambiguïté : "En l'absence d'une législation régularisant le statut des étudiants de yeshiva, nous devons quitter la coalition dès l'ouverture de la session parlementaire, et pas seulement démissionner des postes ministériels."

L'entourage d'Aryeh Deri, président du Shas, confirme que le parti ne reviendra pas au gouvernement avant l'adoption de la loi en troisième lecture à la Knesset, étape finale du processus législatif israélien.

Un ultimatum avant la session d'hiver

Dans le point D de ses décisions, le Conseil des Sages de la Torah ordonne à ses représentants et à Aryeh Deri "de ne pas relâcher leurs efforts et de continuer à agir avec toute leur force pour faire avancer la loi régularisant le statut des étudiants de yeshiva."

Le Conseil appelle également le Premier ministre et l'ensemble des membres de la coalition "à respecter les accords et à faire voter la loi dans les plus brefs délais, au plus tard lors de l'ouverture de la session d'hiver de la Knesset, afin de permettre la poursuite du gouvernement et du partenariat de coalition."

Tensions internes et redistribution des portefeuilles

Selon des sources proches de Deri, le leader du Shas souhaitait vivement ramener ses ministres au gouvernement dès dimanche, mais s'est heurté à des critiques internes, y compris au sein même du Conseil des Sages de la Torah.

Dimanche, le gouvernement a approuvé la nomination du ministre Haim Katz comme ministre permanent pour une partie des portefeuilles détenus par le Shas. Dans les prochains jours, Yariv Levin devrait être nommé pour gérer les autres portefeuilles restants.

La question reste maintenant de savoir si Aryeh Deri appliquera strictement les décisions du Conseil et annoncera dès aujourd'hui le retrait du Shas de la coalition gouvernementale. Cette crise illustre les tensions croissantes autour de la question sensible de la conscription des orthodoxes, un sujet qui divise profondément la société israélienne et fragilise régulièrement les coalitions gouvernementales.