Le parti Shas quitte le gouvernement Netanyahou après la rupture des accords sur le recrutement haredi

Le parti orthodoxe séfarade Shas a décidé, mercredi, de quitter le gouvernement de Benjamin Netanyahou, suivant la décision de son Conseil des Sages de la Torah. Cette annonce intervient après le retrait, lundi et mardi, de l’autre parti haredi, Judaïsme unifié de la Torah (UTJ), laissant la coalition avec une minorité de 50 membres à la Knesset.

Shas a précisé qu’il ne rejoindra pas l’opposition et ne soutiendra pas de motions de censure. Cette rupture politique fait suite à l’échec des négociations avec le président de la commission des affaires étrangères et de la défense, Yuli Edelstein, sur un projet de loi régissant le service militaire des haredim. Les représentants haredim accusent Edelstein d’avoir « trahi » les accords conclus le 12 juin, destinés à éviter la chute du gouvernement avant l’opération contre l’Iran.

« Ces accords étaient non contraignants », a rétorqué Edelstein, affirmant que les haredim ont rompu leur promesse de ne pas agir contre le gouvernement pendant l’opération. Le projet de loi prévoyait une augmentation progressive des quotas de conscription haredi, visant 50 % des diplômés de yeshiva d’ici cinq ans, avec des sanctions graduelles pour les réfractaires et des pénalités financières pour les yeshivot non conformes. Arye Deri, chef de Shas, tente de retarder la sortie immédiate du gouvernement pour préserver ses postes ministériels influents. Netanyahou dispose désormais du répit estival de la Knesset, débutant le 27 juillet, pour trouver une solution à cette crise.