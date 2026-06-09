Le parti Sionisme religieux refuse de soutenir la loi assimilant l’étude de la Torah au service militaire

Une nouvelle controverse secoue la coalition gouvernementale israélienne autour d’un projet de loi porté par les partis orthodoxes visant à consacrer l’étude de la Torah comme loi fondamentale de l’État d’Israël. Le parti Sionisme religieux du ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a annoncé qu’il s’opposerait à tout texte plaçant les étudiants des yeshivot sur un pied d’égalité avec les soldats de Tsahal.

Dans un communiqué, la formation de droite nationaliste a affirmé qu’elle ne soutiendrait pas une législation accordant aux personnes exemptées du service militaire le même statut et les mêmes avantages que ceux qui servent dans l’armée. Le parti précise qu’il est favorable à la reconnaissance de l’étude de la Torah comme valeur fondatrice de l’État, à condition que cette reconnaissance ne conduise pas à une équivalence avec le service militaire.

Le texte proposé par les partis orthodoxes prévoit notamment de définir l’étude prolongée de la Torah comme un "service significatif" rendu à l’État, équivalent au service militaire, avec des droits et obligations similaires. Cette formulation suscite de vives critiques au sein même de la coalition.

Selon plusieurs médias israéliens, des membres du Likoud, dont les ministres Ze’ev Elkin et Amichai Chikli, s’opposent également à cette rédaction et réclament la suppression de la disposition la plus controversée avant d’apporter leur soutien au projet. Le député du Shas Yoav Ben-Tzur a indiqué que les partis ultra-orthodoxes avaient accepté, à la demande de Smotrich, de retirer cette formulation. Toutefois, le texte ayant déjà été déposé pour une lecture préliminaire à la Knesset, il ne peut être modifié à ce stade de la procédure. Les éventuels amendements ne pourraient intervenir qu’ultérieurement.

Malgré ces réserves, les partis orthodoxes Shas et Judaïsme unifié de la Torah exigent que le projet soit soumis au vote dès cette semaine. Le président du Shas, Aryeh Deri, a même menacé à plusieurs reprises de bloquer les initiatives législatives de la coalition si le texte n’était pas examiné rapidement.

Cette initiative s’inscrit dans les efforts continus des partis orthodoxes pour préserver les exemptions de service militaire accordées aux étudiants des yeshivot, alors que la Cour suprême israélienne a jugé ce système contraire au principe d’égalité. Les formations orthodoxes cherchent également à rétablir certaines aides financières publiques suspendues pour les familles des personnes refusant leur incorporation.