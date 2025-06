Le projet de dissolution de la Knesset échoue après un accord de dernière minute sur le service militaire

La proposition de dissolution de la Knesset a été rejetée dans la nuit de mercredi à jeudi par 61 voix contre 53, après des négociations marathon menées par Yuli Edelstein, président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense. Les dirigeants religieux ont ordonné aux députés de Shas et Degel HaTorah de s'opposer au vote, sauvant ainsi le gouvernement Netanyahou. Les pourparlers intensifs ont abouti à un "document de principes" sur la future loi de conscription des orthodoxes. "Nous avons atteint des accords sur les principes qui formeront la base de la proposition de loi sur la conscription", a déclaré Edelstein. "Il s'agit d'une annonce historique, nous sommes en route vers une véritable correction de la société israélienne"

Le rabbin Dov Lando, dirigeant de Degel HaTorah, a donné instruction de "reporter d'une semaine la décision concernant la dissolution de la Knesset et de s'opposer à un tel vote s'il était soumis en séance plénière cette nuit". Une directive similaire est venue du rabbin Moshe Hillel Hirsch depuis les États-Unis. L'accord prévoit des sanctions immédiates en cas d'exemption du service militaire, notamment la suppression du permis de conduire et l'interdiction de sortie du territoire dès le premier jour. D'autres mesures financières n'entreront en vigueur qu'après un an si les objectifs de recrutement ne sont pas atteints.

Agudat Yisrael s'est divisée sur ce vote. Contrairement à la décision du Conseil des Sages de la Torah, le député Israel Eichler a voté avec Shas et Degel HaTorah contre la dissolution. Les deux autres représentants du parti ont maintenu leur soutien à la motion. "Aucun projet de loi détaillé n'a été soumis", justifie le communiqué d'Agudat Yisrael. Le ministre Yitzhak Goldknopf pourrait démissionner suite à cet échec.