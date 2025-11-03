Le projet de loi sur la peine de mort sera soumis au vote de la Knesset mercredi

Le Comité de sécurité nationale de la Knesset, présidé par Zvika Fogel, a approuvé ce lundi en première lecture un projet de loi visant à instaurer la peine de mort pour les auteurs d'attentats, présenté par le parti Otzma Yehudit. Le texte doit être soumis au vote en première lecture à la Knesset mercredi.

Le projet stipule que tout terroriste ayant assassiné un citoyen israélien « pour des motifs de haine ou d'hostilité envers l'Etat », dans le but de nuire à l’État d’Israël et à la renaissance du peuple juif sur sa terre, encourra la peine capitale et uniquement cette peine. La réforme prévoit également que la peine de mort pourra être prononcée par un tribunal militaire à la majorité simple des juges, et non plus à l’unanimité, et interdit la commutation d’une condamnation capitale devenue définitive.

Les notes explicatives annexées au projet justifient la mesure par une série d’attaques récentes visant des Juifs « simplement en raison de leur judéité ». Selon leurs auteurs, la loi vise à « déraciner le terrorisme à la source », créer un « effet dissuasif » et mettre fin à « la réalité dans laquelle les terroristes bénéficient de conditions de détention améliorées et sont même libérés dans le cadre de divers accords ».

Lors de l’audition, Gal Hirsch — coordinateur pour les personnes disparues et les otages auprès du Premier ministre — a déclaré avoir changé d’avis depuis une précédente audience, invoquant la situation des otages et des contacts avec le Premier ministre. « Je me suis entretenu avec le Premier ministre, qui est lui aussi favorable à ce projet de loi. Il s’agit d’un outil supplémentaire dans la lutte contre le terrorisme », a-t-il indiqué.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a défendu la mesure en termes catégoriques : « Ceux qui ont assassiné, violé et enlevé nos fils et nos filles ne méritent pas de revoir la lumière du jour et doivent être condamnés à mort. […] La loi sur la peine de mort est non seulement une mesure morale et juste, mais aussi essentielle à la sécurité de l’État. C’est un outil de dissuasion de premier ordre. »

Zvika Fogel a qualifié l’adoption en commission de « moment historique », affirmant que la loi mettrait fin selon lui à « des accords de libération » et aux « hôtels pour les terroristes », et constituerait « un premier pas important vers une véritable dissuasion et la justice pour les victimes ».

Le texte doit désormais passer par la procédure législative à la Knesset. Les débats à venir s’annoncent intenses, tant sur le fond — efficacité dissuasive, respect des droits et place du judiciaire militaire — que sur la forme procédurale du vote.